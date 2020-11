COVID-19 :

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé le remdesivir antiviral à traiter les patients atteints de Covid-19



Regeneration, 22 octobre 2020. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé le remdesivir antiviral en tant que traitement du Covid-19.

Le traitement approuvé aux États-Unis est fabriqué par la société Gilead Science Inc, le médicament était le seul approuvé pour une utilisation en cas d’urgence chez des patients gravement malades infectés par Covid-19 aux États-Unis.

La FDA a détaillé que le médicament a été approuvé de deux manières: cinq milligrammes (mg) par millilitres via des gouttes et 100 mille milligrammes par bouteille.

Efficacité du remdesivir

Le remdesivir est un antiviral qui a été initialement utilisé pour le virus Ebola, qui bien qu’il n’ait pas fonctionné pour cette maladie et n’a encore été approuvé nulle part, s’est montré prometteur dans le traitement des patients infectés par le coronavirus en Chine, selon les médecins. , et a été utilisé pour aider à guérir certains patients aux États-Unis et en France.

La société en charge de ce médicament, Gilead Sciences, a lancé la dernière phase d’essais cliniques en Asie et aux États-Unis connue sous le nom de Phase 3.

Les résultats qu’il a produits ont été positifs, car les patients atteints de Covid-19 traités avec ce médicament ont récupéré 31% plus rapidement que les autres ont reçu un placebo.