COVID-19 :

La Union européenne se dit préoccupé par l’impact de la pandémie sur les résidences. Au milieu de la deuxième vague, un rapport de Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’organisme européen de référence dans la crise sanitaire, met en évidence la «surmortalité» dans certains pays, comme l’Espagne, et appelle les États membres à prendre d’urgence des mesures pour contenir la propagation du virus dans ces centres.

En mars, le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a pris le commandement des services sociaux pendant la pandémie. Cependant, sa gestion a été remise en question. En pleine crise, le dirigeant de Podemos a rejeté ses responsabilités, soulignant que la compétence correspond aux communautés autonomes.

Le document de l’ECDC, publié ce jeudi, souligne que «la mortalité toutes causes confondues observée chez les personnes âgées souligne la impact sévère de Covid-19 dans cette population ».

«Les résidents de ces centres sont l’une des populations les plus vulnérables et une attention particulière doit être accordée à la prévention de l’introduction du SRAS-CoV-2 et au contrôle des flambées», poursuit-il. Le document prévient qu’étant donné la situation de plus grande vulnérabilité et les problèmes de santé sous-jacents, les épidémies dans les résidences «peuvent avoir des effets dévastateurs».

L’agence rappelle qu’une fois que le virus pénètre dans ces établissements, la probabilité de transmission «est élevée» et souligne sa grave préoccupation dans tous les pays, mettant en garde contre la pression accrue sur les services de santé et les soins intensifs. «L’impact global de l’infection sur les résidents est considéré comme très élevé», note le rapport.

L’ECDC mentionne l’Espagne en mentionnant que, lors de la première vague, il y a eu «Surmortalité substantielle». Dans la deuxième vague, notre pays est également désigné par l’organisme communautaire, avec la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Slovénie. Un excédent qui est principalement attribué aux personnes âgées de 65 ans et plus, «le dépassement le plus élevé étant observé chez les personnes âgées de 75 à 84 ans et 85 ans et plus».

Face à l’inaction du gouvernement, qui pendant les mois d’été a démenti les preuves de la deuxième vague, l’agence souligne que le nombre de cas a commencé à augmenter dans l’UE en juillet et que “tous les pays ont déjà atteint un niveau supérieur (de contagions) à ceux observés lors de la première vague ».

6% de personnes âgées décédées

Le document fait également écho à une donnée qui n’a pas été officiellement communiquée par les autorités sanitaires, bien qu’elle ait été communiquée par certaines communautés, selon lesquelles, jusqu’à 6% des résidents âgés en Espagne, ils sont morts de Covid.

L’UE souligne les causes possibles de cet impact énorme, telles que le personnel des maisons de retraite travaillant infecté sans le savoir, le manque d’alertes précoces pour identifier le virus chez les résidents ou le manque d’information des travailleurs et des gestionnaires des centres. Il ne faut pas oublier que du secteur, ils ont insisté pour que le gouvernement leur fournisse suffisamment de matériel, de protocoles et de tests PCR massifs.

Comparaison des décès en résidence jusqu’au 17 novembre. Source: ECDC.

Prend en charge les tests d’antigène

Parmi les mesures à appliquer, le rapport européen soutient les tests antigéniques, qui sont effectués dans la Communauté de Madrid depuis des mois, malgré le rejet initial du gouvernement.

Ainsi, il est souligné que la rapidité qu’offrent ces tests dans les résultats apportent une «valeur ajoutée» pour le suivi des cas et le triage des infectés.

De cette manière, l’organisation s’engage à son utilisation dans les résidences comme un instrument efficace pour l’identification précoce des personnes infectées susceptibles de transmettre la maladie, pour une recherche plus rapide des contacts et pour la détection des travailleurs infectés.