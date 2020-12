COVID-19 :

Personne ne s’attendait à un 2020 comme celui-ci. C’est un fait. Le sport s’est adapté à la pandémie du mieux qu’il pouvait. Il y a des organisations qui ont fait mieux et d’autres moins bien. Sans aucun doute, la plus grande capacité à surmonter l’adversité a été présentée par l’UFC. La plus grande compagnie d’arts martiaux mixtes au monde a franchi une étape importante: il n’a fallu que 56 jours sans action. Le retour a été difficile, il y avait plusieurs menaces … mais Dana White a atteint son objectif. Une fois en mouvement, il en avait une autre: respecter les contrats signés avec les télévisions et les sponsors. C’était d’abord la bulle en Floride, puis à Las Vegas et ensuite l’idée la plus spectaculaire de toutes: Fight Island.

Les dates ont dû être doublées, mais l’objectif est atteint. En comptant l’UFC Las Vegas 17, qui a lieu ce samedi, la société dira au revoir à 2020 avec 41 événements organisés (33 après son retour en mai). Le nombre parle de la capacité logistique de l’entreprise et laisse ses dirigeants dans une très bonne position par rapport à la comparaison. En 2019, sans problèmes, il y a eu 43 spectacles. Incroyable. En plus des statistiques, le spectacle a rendu la pareille. La surprise de Gaethje, l’amère au revoir de Cormier, la retraite de Khabib … il y a eu de nombreux moments dont on se souviendra et c’est ça UFC se vend comme une marque, au-delà des noms.

Malgré cela, la tâche a été très compliquée. Avec un calendrier très compressé et avec les pertes continues dues au COVID, certains événements ont été quelque peu boiteux, mais ils ont été enregistrés et avec note. C’est précisément ce qui va se passer ce samedi. Khamzat Chimaev fait partie de ces prospects qui se développent rapidement. L’UFC voulait lui donner la dernière étoile de l’année, mais le positif pour le coronavirus de son adversaire, Leon Edwards, a changé les plans. Il a dû se refaire et le duel stellaire, qui sera également éclipsé par Canelo vs Smith, sera intéressant. L’ancien challenger au titre des poids welters et actuel numéro cinq du classement Stephen Thompson croise le chemin d’un combattant en hausse, Geoff Neal. Le Texan de 30 ans est n ° 11 sur les charts et est sur une séquence de sept victoires consécutives.

Le vétéran qui veut la dernière chance contre la promesse montante. Cette prémisse se vend toujours et cette fois, elle ne fait pas exception. Les enjeux sont très égaux. Thompson vient de remporter deux de ses six derniers combats (trois nuls et une défaite), Mais il a beaucoup de bagages et Neal fait face à son premier gros test. Il a assommé Mike Perry lors de son dernier combat, mais c’était il y a un an. Beaucoup de temps. Ce sont deux hommes qui ont une bonne frappe et le coup de poing de Neal est supérieur, mais il devra faire face aux nombreuses compétences de Thompson. Il ne fait aucun doute que l’égalité est servie et cela rendra passionnante la clôture de l’année la plus difficile de l’UFC.