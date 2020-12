COVID-19 :

Bien que des entités telles que Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou l’Université d’Oxford ouvrent la voie dans le développement de vaccins pour lutter contre le coronavirus, cela ne signifie pas que d’autres organisations ne mènent pas de recherche. Luis Enjuanes, chercheur au CSIC, a confirmé que la lenteur des études scientifiques espagnoles est due au fait que «le vaccin est très nouveau».

“Nous sommes dans ce processus et nous espérons réaliser prochainement des essais avec trois sociétés différentes: un institut de recherche espagnol et deux autres sociétés, une européenne et une américaine”, explique Enjuanes, qui dirige l’une des équipes de la SCCI qui travaille sur un vaccin, dans une interview avec RTVE.

Pour le moment, est dans une phase très précoce des essais, dans lequel il est également prévu de tester le vaccin sur des singes macaques. Pour le chercheur, ceux déjà approuvés ne sont pas parfaits, et ils ont des limites car ils nécessitent deux doses. Sur le sien, sur lequel on travaille, il y a encore du travail: “Les essais en phase clinique ne nous intéressent pas encore.”

Pleine confiance dans les vaccins distribués

Pour le virologue, le coronavirus va avoir peu de temps une fois les vaccins appliqués à l’ensemble de la population “parce que ils induisent des anticorps contre de nombreuses zones et il est difficile pour le virus de s’échapper de tous les anticorps aux spécificités différentes ».

Dans l’interview, il a expliqué que Les anticorps qui bloquent l’entrée dans la cellule sont les plus efficaces, car ce sont eux qui neutralisent le virus avec le plus de pouvoir, et qu’il lui serait très rare de trouver un deuxième moyen d’entrer.

“Bien qu’ils puissent perdre un peu d’efficacité, ils continueront à protéger”, rassure Enjuanes sur la possibilité hypothétique qu’ils pourraient être moins efficaces, de sorte que les vaccins continueront d’être utiles quoi qu’il arrive.

Radiographie de votre vaccin, avec deux versions

Enjuanes a révélé sur RTVE que il existe deux versions du vaccin en cours dans notre pays. Le plus avancé, dans lequel tous les espoirs sont placés, a été classé comme “chimiquement défini”, similaires à ceux de Pfizer et Moderna, basés sur la construction d’un ARN mais à la différence que peut être auto-alimenté.

“Les cellules de la personne vaccinée peuvent se multiplier à l’intérieur, ce qui signifie que le niveau de vaccination peut être plus fort”, explique le directeur du laboratoire des coronavirus du Centre national de biotechnologie. Tous les efforts visent à trouver un vaccin le rendre aussi sûr que possible, car “C’est la meilleure garantie que nous ayons de savoir qu’elle ne mute pas et devenir un virus virulent ».

Une première partie de cette version est le génie génétique, qui permet d’identifier les gènes qui peuvent être supprimés et faire quelque chose de sûr «qui ne peut pas être répandu». D’un autre côté, la deuxième partie répond à votre administration, étant donné que les ARN “sont très susceptibles d’être hachés par des enzymes aussi bien dans le corps que dans l’environnement, c’est pourquoi ils sont protégés par une importante enveloppe formée de lipides, d’acides gras, ainsi que d’autres composants”.

Pour terminer le processus, Des scientifiques espagnols tentent d’acquérir une technologie que des entreprises telles que Pfizer et Moderna ont déjà utilisée, qu’ils n’ont pas actuellement, et que permettrait d’achever la création du vaccin sous tous ses aspects.