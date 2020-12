COVID-19 :

Les scientifiques de grands pays du monde entier travaillent dur pour obtenir un vaccin efficace et sûr contre le COVID-19. Parmi eux, notre pays recherche également un médicament présentant ces caractéristiques. Dans notre pays, le trois vaccins en cours de développement par le Conseil supérieur de la recherche scientifique (SCCI). L’un d’eux fait partie d’un projet mené par le prestigieux virologue Luis Enjuanes, qui travaille avec ce type de virus depuis 35 ans et a décidé de reporter sa retraite pour lutter contre la pandémie. Enjuanes dirige une équipe de 14 personnes au Centre national pour la biotechnologie à la recherche d’un médicament qui, bien que cela prendra plus de temps, rivalisera directement en qualité avec les vaccins de grandes sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer, Moderne ou AstraZeneca. Ce sera même mieux à certains égards. «Il est complet, très puissant et, avec une dose unique, il a été démontré qu’il confère une immunité stérilisante. Cela, d’autres ne peuvent pas le dire », assure-t-il dans une interview pour NIUS.

ARN qui s’auto-amplifie

Dans cette ligne, l’expert assure qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches pour améliorer les vaccins qui commencent à voir le jour, comme ceux des laboratoires susmentionnés, car avec eux il y a encore la possibilité d’être infecté: “Le bon côté est que cela ne vous causera pas de maladie grave, et bien sûr vous n’allez pas mourir, mais ce n’est pas une immunisation complète». En échange, avec le médicament espagnol «le virus est neutralisé à la porte d’entrée. Cela ne se produit avec aucun des trois vaccins qui existent actuellement ». “L’idéal est: personne vaccinée, personne qui ne distribue plus le virus, qui ne le propage pas. Ceci n’est réalisé que par quelques vaccins, par exemple le nôtre », a-t-il ajouté.

Concernant la technologie du vaccin, il assure qu’il s’agit d’un mélange entre ceux de Pfizer et celui de Moderna. Il s’agit d’un ARN qui s’auto-amplifie: «Il porte la machinerie de sorte que si on y met une copie, il peut en faire plusieurs milliers, mais nous avons supprimé les gènes qui l’empêchent de se propager. Il est amplifié, et c’est pourquoi c’est si puissant, mais ne peut pas passer d’une cellule à l’autre, il ne se propage pas. En ne pouvant se propager, il ne peut ni évoluer ni redevenir virulent ».

“Ils s’appellent vaccins auto-amplificateurs, parce que multiplier la dose qu’ils ont donnée. Ils dépensent moins de matériel pour inoculer, ce qui rend le vaccin moins cher. Et c’est aussi sûr, car ne peut pas être répandu. Certaines des entreprises les plus importantes étudient une telle version », a-t-il poursuivi. Ces caractéristiques rendent le vaccin «complet, très puissant et qu’avec une seule dose, il a été démontré qu’il confère une immunité stérilisante. Cela, d’autres ne peuvent pas le dire ». La prochaine étape sera ne montre aucun effet secondaire.

Vaccin intranasal

Deux voies d’administration sont étudiées: avec un spray intranasal ou par voie intramusculaire. La plupart des vaccins qui sortent sont appliqués de la deuxième manière car il est plus facile d’obtenir l’approbation des agences de réglementation, car les vaccins intranasaux doivent montrer «que le virus ne passe pas la barrière cérébrale, qui ne passe pas du nez au système nerveux. Et c’est un contrôle supplémentaire qui doit être fait, c’est plus de travail … “

En revanche, l’option préférée des scientifiques est toujours intranasale car elle est «beaucoup plus efficace». «Notre préférence est intranasale car le virus nous pénètre de préférence par les voies respiratoires, ensuite la vaccination nous intéresse là-bas, et cela est obtenu en administrant l’antigène localement. Cette immunité est beaucoup plus puissante et c’est aussi ce qu’il faut », détaille-t-il. Ainsi, le virologue assure qu ‘«avec une dose il y a 100% d’immunité et qu’en plus, c’est stérilisant: quand on essaie de réinfecter la souris immunisée, le virus ne s’installe plus, la réponse immunitaire induite l’efface».

Il reste encore un an pour ce vaccin espagnol

Jusqu’à présent, le vaccin développé par Enjuanes et son équipe n’a été testé que sur des souris. “Nous sommes un peu en retard par rapport à ce qui était prévu”, at-il avoué, en raison d’un “Problème technique qui nous a retardé de quelques mois”.

Avec ces délais, l’expert estime qu’il reste encore environ un an pour être prêt: «Jusqu’au début de l’année, nous ne pourrons pas aller aux macaques. Le vaccin pourrait être d’ici la fin de 2021, pour la prochaine campagne, le automne-hiver à venir». Une attente qui en vaudra la peine: «Nous savons que nous arriverons plus tard, mais nous espérons que notre vaccin sera plus compétent, qui fournit une immunité de niveau plus élevé, qui ne nécessite pas deux doses et qui protège très bien la muqueuse d’entrée, qui est là où il est le plus nécessaire ».

Cependant, Enjuanes conseille à la population de ne pas attendre la sortie de son médicament pour se faire vacciner, mais de le faire avec les vaccins qui sont sur le point d’arriver, indépendamment du passage de la maladie. “Moi, bien sûr, s’ils me donnent la possibilité de me faire vacciner avec l’un des autres, je serais vacciné tout de suite“, Il assure. Bien sûr, pas n’importe quel médicament ne serait administré. Affirme que fait confiance à ceux approuvés par les agences de régulation du monde occidental, tout en doutant des Chinois et des Russes car «on ne sait pas comment ils ont évalué leur innocuité ou leur efficacité. Ils reculent: ils vaccinent d’abord, puis vérifient s’ils sont efficaces et sûrs ».

La pertinence de l’immunité cellulaire

L’une des grandes découvertes qui ont été faites en étudiant le comportement du SRAS-CoV-2 est que ses anticorps durent quelques mois et s’affaiblissent très vite. Cependant, Enjuanes souligne que, bien que le «immunité humorale (d’anticorps), en principe, est le plus important, il doit toujours être complété par le téléphone portable«Parce que cela aide aussi à se protéger contre le virus. “Des sept coronavirus humains, quatre d’entre eux sont déjà grisés, mais ils circulent dans le monde entier et nous infectent tous, chaque année. Nous induire une immunité humorale qui s’éteint plus rapidement et qui n’est pas corrélée avec ce virus du moment, mais aussi un téléphone portable, qui reste », a-t-il ajouté.

Cela donnerait lieu à une immunité croisée, ce qui signifie que certaines personnes qui n’ont jamais été infectées par ce virus, «lorsqu’elles prennent du sang, elles voient lymphocytes que votre corps avait stocké avant 2019, que corréler avec le virus maintenant. Et cela leur donne une certaine protection. C’est un possible explication du problème de l’asymptomatique».

Dans le cas du COVID-19, le collaboration entre les deux parce que “les anticorps éliminent presque tout le virus, mais ils n’éliminent pas bien les cellules infectées “. «Ils neutralisent plus de 85% des virus infectieux, mais ceux qui ont déjà infecté les cellules sont ceux qui les éliminent sont les lymphocytes T. Les anticorps éliminent presque tout le virus, et ce qui reste, les cellules infectées, c’est le travail des lymphocytes T, qui doivent tuer le virus caché », explique-t-il.

Un autre coronavirus dans quelques années

Enjuanes a passé une grande partie de ses 75 années de vie à étudier les virus et a vérifié que le SRAS-CoV-2 est un meilleur stratège que les autres coronavirus car «c’est polytropique: thé infecte les cellules dans pratiquement tout le corps. C’est pourquoi il produit de multiples pathologies. Il y a des gens qui ont des pertes de mémoire, des gens qui ne savent pas marcher… cela laisse beaucoup de conséquences d’un genre très différent ». Cela semble aussi plus résistant car il n’a pas été atténué comme prévu. En fait, il assure qu’il vivra avec nous pendant de nombreuses années, voire pour toujours: «Un virus respiratoire qui se propage si bien, la chose normale est que cela persiste et est saisonnier. Comme la grippe ».

De plus, il prédit qu’une autre épidémie de coronavirus surviendra dans quelques années en raison des différents types qui apparaissent chez les animaux: “Les coronavirus humains sont connus sept. Les trois derniers ont été le SRAS en 2002, le MERS en 2012 et ce en 2019. Dans quatre ou cinq ans, un autre apparaîtra. Nous sommes sûrs. Parce que Ils sont dans les chauves-souris, qui sont présentes sur tous les continents du monde. Vous êtes généralement infecté par un mammifère intermédiaire. En 2002, c’était les civettes. Maintenant, on ne le sait toujours pas ».