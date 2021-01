COVID-19 :

Salvador Illa a démissionné de son poste de ministre de la Santé apparaître à Élections catalanes, qui aura lieu le prochain 14 février, comme candidat du Parti socialiste catalan (PSC). Après avoir enduré le pandémie de Coronavirus, l’ancien ministre de la Santé dit au revoir pour se concentrer sur son nouveau dévouement.

Luis Figo inculpe Illa

Il y aura ceux qui penseront qu’Illa a bien fait son travail au gouvernement et d’autres considéreront complètement le contraire. Qui ne semble pas du tout aimé la direction de Salvador Illa a été l’ancien footballeur Luis Figo, qui n’a pas hésité à laisser un message dans Twitter à l’ancien ministre: “Vous auriez dû démissionner pour la gestion de la pandémie et non pour des intérêts personnels et politiques”, a écrit le Portugais dans son récit officiel.

Le message de Figo rejoint celui de Pablo Casado, Chef de PP, qui a déclaré ce matin: “Illa a été un mauvais ministre de la Santé et n’est pas à la hauteur de la tâche de présider la Generalitat.”

Alejandro Fernandez, président du PP catalan, rejoint les critiques de Figo et Casado et a déclaré hier soir: “Le responsable de la pire gestion de l’histoire récente de l’Espagne, Salvador Illa, ne sera pas président de la Generalitat avec notre vote. Un constitutionnaliste avec consensus, oui. Et ce ne sera jamais Illa.”

Pepe Reina soutient le message des Portugais

Pepe Reina a soutenu le message de votre partenaire profession bien qu’il ne l’ait pas fait directement avec des mots, mais aimer le tweet de Luis Figo. Et pas seulement cela, mais le gardien de la Società Sportiva Lazio a réagi à un autre tweet sur Salvador Illa dans lequel un utilisateur a écrit: “Ce n’est qu’en Espagne que vous voyez un président féliciter son ministre de la Santé après 100 000 morts, 3 millions d’infections et 5 millions de chômeurs”.

D’autres politiciens punis par Figo

Luis Figo est un personnage qui aime beaucoup le réseau social Twitter et ce n’est pas la première fois qu’il choisit d’envoyer du «zasca» à des politiciens espagnols. Sans aller plus loin, le passé 18 janvier il a laissé un message pour Pablo Iglesias après avoir répondu à une actualité Le monde intitulé: “Pablo Iglesias critique les hommes d’affaires qu’il définit comme les puissances économiques et médiatiques et compare Puigdemont aux exilés républicains pendant la dictature.”

Gabriel Ruffian C’était aussi un autre des buts de l’ancien joueur de football. Le 24 novembre, il a écrit: «Arrêtez de sucer le bateau et inquiétez-vous pour les entreprises qui ont quitté la Catalogne !!! La fuite des entreprises en Catalogne est désormais de 5 567 depuis 1-O ».

Et ce n’était pas la seule fois qu’il critiquait Rufián, car auparavant, en octobre, il écrivait: «Avez-vous déjà vu ce personnage dans son discours proposer des solutions pour quoi que ce soit? Et aussi ce qu’il en coûte pour tous les Espagnols. Plus de productivité et de respect et moins de tension ».

