COVID-19 :

Luis Suárez n’est toujours pas disponible pour Simeone. Pour le moment, l’attaquant uruguayen n’a pas donné les négatifs pertinents dans les tests PCR pour revenir aux séances d’entraînement de l’Atlético après avoir contracté le coronavirus avec l’équipe nationale 16 novembre dernier.

Quelque chose qui l’a forcé à rater le match entre L’Uruguay et le Brésil et plus tard les duels de l’Atlético contre Barcelone, son ancienne équipe à laquelle il voulait vraiment se mesurer, Lokomotiv et Valence. Matin Visite du Bayern Wanda Metropolitano dans un match clé pour certifier son avancement vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais à moins que la situation du joueur ne change dans les nouveaux tests, il ne sera pas disponible et manquera son cinquième match consécutif, quatre avec l’Atlético.

L’équipe rojiblanco souffre notamment de l’absence de pointe naturelleBien que dans la Ligue, les résultats continuent d’arriver, clôturant au minimum les victoires contre Barcelone et Valence. Suárez pour avoir contracté le coronavirus Diego Costa a rejoint, qui est revenu d’une blessure musculaire contre Barcelone, mais a subi une thrombose veineuse profonde spontanée dans la jambe droite quelques jours plus tard, cela pourrait être lié à la maladie elle-même que l’espagnol-brésilien a récemment vaincue.

Lucas Torreira Il a également été testé positif au coronavirus après s’être concentré avec l’équipe uruguayenne, dans son cas deux jours après Suárez, déjà à son retour à Madrid et lorsque le milieu de terrain avait participé à la rencontre contre les Brésiliens. Cholo ne peut pas non plus compter sur Kondogbia en Ligue des champions, qui ne peut être enregistré qu’en janvier. La bonne nouvelle passe le retour d’Héctor Herrera, depuis hier au même rythme que le groupe. Le Mexicain a également chuté lors de la trêve internationale avec son équipe, dans son cas en raison d’une blessure musculaire dont il est déjà remis.