COVID-19 :

Un mois avant le début de Noël et les lumières qui annoncent la fête sont déjà placées dans la plupart des villes espagnoles. Maintenant Il ne reste plus qu’à l’éclairage pour démarrer pour donner de la lumière et de la couleur à une année qui se terminera par un goût en bouche après pandémie de coronavirus qui a commencé au mois de mars.

Cette année, les principales lumières de Noël seront inaugurées avec moins d’afflux public en raison de restrictions dues au COVID-19, mais les citoyens pourront le visiter en plusieurs groupes des derniers jours de novembre à la première semaine de janvier. Autorités policières ils regarderont les jauges.

Valladolid a deux semaines d’avance

Dans Valladolid ils ont avancé vers le reste des villes espagnoles et Les lumières de Noël ont surpris ses rues. L’éclairage de Noël a commencé en dernier 13 novembre pour évitez les foules dans les rues les plus centrales de la ville.

Un spectacle inaugurera l’éclairage à Barcelone

Dans Barcelone ce sera un spectacle de Sol Picó dans la Centre commercial du quartier du Born celui qui inaugurera l’éclairage de Noël prochain Jeudi 26 novembre à 18 h 00. À cette occasion Il n’y aura pas d’audience mais vous pouvez suivre l’émission via Betevé. Les lumières seront allumées tous les jours jusqu’à 23h00 du dimanche au jeudi et jusqu’à 00h00 le vendredi et samedi.

Madrid s’illuminera jeudi

À Madrid, on s’attend à ce que l’éclairage de Noël commence également la prochaine fois 26 novembre à 19 h 30. Les lumières seront allumées jusqu’au 6 janvier et les horaires d’éclairage seront de 18h00 à minuit du 27 novembre au 6 janvier; et de 18 h à 3 h les 24 et 31 décembre et le 5 janvier 2021.

L’éclairage devra attendre à Vigo

L’éclairage de Noël de Vigo n’a pas encore de date d’ouverture confirmée en raison de la situation pandémique dans la région. Les autorités suggèrent que ça pourrait être le 4 décembre prochain, quand il est prévu que les bars, restaurants et cafés rouvrent.

Cette année, l’une des plus grandes lumières de Noël d’Espagne présentera un grande sécurité pour éviter les contagions. Cela a été annoncé par le maire de Vigo, Abel Caballero, qui a avancé que Cette année, quelque 23 personnes seront embauchées pour superviser la capacité et le respect du protocole anti-COVID dans les rues de la ville de Vigo.

Le maire a également indiqué que il y aura une capacité limitée lors de la cérémonie d’ouverture dans lequel les gens seront séparés par distance de sécurité établi et où la l’utilisation du masque sera obligatoire. Lorsque la salle est pleine, plus aucun individu ne sera autorisé à passer.

Navarra et Malaga allumeront leurs lumières vendredi

Navarre Il sera activé à partir du 27 décembre et le restera jusqu’au 6 janvier. Le même jour, ils s’allumeront Malaga, où cette année il n’y aura pas de pass d’ouverture ou de musique.