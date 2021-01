COVID-19 :

À ce jour, la pandémie de coronavirus a provoqué 96,2 millions d’infections et plus de deux millions de décès dans le monde, les États-Unis, l’Inde et le Brésil étant les pays les plus touchés. Avec l’entrée en 2021, il semblait que nous avions laissé toutes les mauvaises choses de 2020 derrière nous et nous accueillions une année d’espoir grâce à la distribution du vaccin contre le coronavirus. Mais il semble que ce ne sera pas le cas. Ou du moins Michael T.Osterholm, l’un des plus grands experts, l’un des plus grands Experts COVID dans le monde. Il prévoit de sombres perspectives dans les mois à venir et prévient que le pire reste à venir.

Les prévisions de ce spécialiste sont largement reconnues dans le monde entier grâce à ses connaissances approfondies et sa vaste expérience. Dans son livre “ La menace la plus mortelle ” déjà prédit la pandémie de Covid-19 en 2017. En outre, au cours des derniers mois de 2020, il a mis en garde contre l’émergence de nouvelles flambées de la maladie.

“Il y aura une augmentation exponentielle des cas”, selon l’un des grands experts du COVID

Dans une interview sur le programme “ New Day ” de CNN, le spécialiste en épidémiologie a expliqué que dans les semaines à venir, la pandémie changera de cap et nous serons confrontés à quelque chose de jamais vu auparavant alors que les cas des nouvelles souches du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et du Brésil augmentent. Les infections vont se multiplier dans le monde et le conseiller de Joe Biden a admis qu’il était très préoccupé par ce qui se passera entre les mois de février et avril.

Le journaliste Alisyn Camerota lui a demandé si les politiciens pouvaient faire quelque chose pour éviter cette situation, Michael T.Osterholm a répondu que l’un des principaux problèmes aujourd’hui est le comportement des gens. Il estime qu’il est maintenant plus important que jamais de faire comprendre à tout le monde ce qui va se passer et qu’une augmentation exponentielle des cas est attendue dans les semaines à venir.

L’expert en COVID Il a également dit que le administration de biden Cela accélérera le processus de vaccination et 100 millions de vaccins seront administrés au cours des 100 premiers jours du nouveau président des États-Unis.

«Situation limite en 10 jours»

Un pneumologue de l’hôpital Sur de Madrid partage l’avis de l’un des principaux experts en COVID au niveau mondial. Il explique que les hôpitaux sont au «sommet», ce que les chiffres corroborent depuis actuellement L’occupation des soins intensifs est de 36%, lorsque la limite fixée par le ministère de la Santé est de 25%. Il estime que pour éviter l’effondrement du système de santé, le gouvernement devra prendre des décisions difficiles, telles que l’interdiction des réunions, la fermeture d’activités non essentielles et, enfin, la mise en détention à domicile.

Les cas continuent de grimper

Malheureusement, nous savons déjà comment cela fonctionne

Cette augmentation du nombre de cas se traduira par 10 jours d’effondrement, de souffrance et de décès dans les hôpitaux.shttps: //t.co/zvMkh3Fzn9 – Donni (@ donni__69) 22 janvier 2021

Nouvelles souches de coronavirus, plus contagieuses et mortelles

Cette semaine, le Premier ministre du Royaume-Uni a annoncé que la nouvelle souche britannique du virus est 30% plus mortelle que l’original. À cela, il faut ajouter qu’elle est plus contagieuse que la souche Covid-19 connue jusqu’à présent. Or, selon le président, toutes les preuves indiquent que les vaccins sont efficaces contre la nouvelle variante.

La souche britannique est arrivée en Espagne il y a plusieurs semaines et jusqu’à présent, elle a été détectée 100 cas dans différentes communautés autonomes. Fernando Simón a déclaré qu’en mars cette souche serait à l’origine d’une occupation jusqu’à 50% dans les hôpitaux si elle évolue comme au Royaume-Uni.

Quant à la variante sud-africaine, connue sous le nom de VUI-202012/01, se dilate 50% plus vite. Bien qu’il soit beaucoup plus contagieux, les experts soutiennent qu’il n’est pas plus mortel et que ses effets sur le corps ne sont pas identiques à ceux du coronavirus commun.

À tout cela, il faut ajouter que ce vendredi, l’Allemagne a confirmé la première contagion de la souche brésilienne de coronavirus en Europe. L’infecté est un homme qui a atterri jeudi à l’aéroport de Francfort sur un vol en provenance du Brésil. Il n’a présenté aucun symptôme, mais les résultats de la PCR ont confirmé qu’il était infecté par la nouvelle variante du virus trouvée au Brésil.

Bien que les études soient encore préliminaires, les premières indications sont que la nouvelle souche brésilienne est plus contagieuse que la britannique et sud-africaine, et pourrait même infecter les personnes qui ont déjà passé le Covid-19.

Vaccin contre le coronavirus en Espagne

Depuis le début de la campagne de vaccination en Espagne le 27 décembre, 41 000 personnes par jour en moyenne ont reçu le vaccin Covid-19. Dans un premier temps, le gouvernement a souligné que d’ici l’été 2021, 70% de la population espagnole serait immunisée contre le virus, mais, si elle se poursuit au rythme actuel, ce pourcentage ne sera pas atteint avant Mai 2025.