Après avoir détecté 52 cas de Covid dans la prison valencienne de Picassent après le retour d’un détenu infecté qui était en congé, la direction de la prison a d’abord décidé de ne pas tester les fonctionnaires de la prison et a accepté de tester uniquement ceux qui se trouvaient contact direct avec l’origine interne du foyer. Parmi ces travailleurs, trois ont été testés positifs. D’autres responsables ont exigé la même preuve par écrit. L’intérieur a refusé malgré le fait que l’un d’eux vit avec ses parents, qui sont très vieux et ont des problèmes respiratoires.

Que la gestion de la pandémie par le gouvernement espagnol ne soit pas exactement correcte à ce stade n’est pas quelque chose de surprenant, mais que ce qui ministre de l’Intérieur, tant dans les forces et organes de sécurité de l’État que dans les prisons, c’est un non-sens absolu. Chaque jour, il atteint des sommets de plus en plus difficiles à comprendre.

Si le ministère qui dirige Fernando Grande-Marlaska ne frappe pas les protocoles de protection contre Covid avec la police et les gardes civils, ce qui se passe dans la prison de Picassent c’est scandaleux: des tests PCR pour les prisonniers et non pour les fonctionnaires. Résultat: 52 prisonniers infectés et 4 officiels positifs à Covid. Mais l’important n’est pas le chiffre mais la manière dont il a été atteint.

OKDIARIO a donné les détails d’une épidémie de Covid enregistrée dans la prison de Picassent, à Valence. Un détenu qui revenait d’un congé de prison a donné un résultat négatif aux tests pertinents qui sont effectués dans n’importe quelle prison avant l’admission ou la réintégration d’un détenu. Ce détenu en particulier a erré pendant quatre jours à travers les établissements pénitentiaires en croyant qu’il n’avait pas Covid. Et on dit “erré” car pour donner plus d’intérêt à la terrible erreur, le type en question travaille dans le commissaire de son module.

Et qu’est ce que ca veut dire? Qu’il vend des produits à ses 90 camarades de classe et qu’il puisse également interagir avec d’autres stagiaires et les fonctionnaires qui les servent. Le commissaire est également à côté des cuisines. Pendant quatre jours, ce détenu s’est croisé, a interagi et s’est lié avec des centaines de personnes à l’intérieur de la prison. Après ces quatre jours, il a manifesté des symptômes compatibles avec Covid, donc une PCR a été réalisée et elle a été testée positive. Combien de personnes a-t-il infecté pendant le temps où il était incontrôlé? La direction de la prison a ordonné que des tests soient effectués sur le 90 détenus du module du prisonnier infecté: 52 positifs.

Pendant deux heures, les employés de la prison ont gardé tous ces prisonniers afin qu’ils puissent passer des tests, mais la direction a refusé de tester les employés de Picassent et a renvoyé quelques-uns d’entre eux chez eux en attendant les symptômes. Et que prévoyait la direction de la prison avec le reste des travailleurs? Rien. L’excuse était qu’ils devaient regarder les travailleurs qui avaient été avec le stagiaire les jours avant le diagnostic et dans le même module. Et ceux qui étaient avec les 90 prisonniers pendant les pratiques du PCR et ceux qui ont travaillé après le 4 janvier, c’est-à-dire quand le positif a été détecté? Rien et rien.

Quatre officiels avec Covid

La réponse de la direction a été si directe que quatre travailleurs en particulier ont soumis une lettre aux fins du dossier. En fait, une de ces travailleuses a obtenu un test pour son insistance. Surprise: ce travailleur, l’un des signataires du document, a été testé positif pour Covid. Mais il y a plus. Parmi les travailleurs qui ont travaillé pendant la période que la prison juge critique, les quatre jours précédant le diagnostic, plus de travailleurs ont été testés et trois ont également été testés positifs. Pour l’instant, il y a quatre travailleurs infectés, qui porte la flambée détectée à Picassent à 56 cas. Mais même ce n’est pas le pire.

Selon la direction de cette prison, le problème de santé se limitait à ce qui s’était passé depuis que le détenu infecté avait quitté la quarantaine obligatoire après son retour d’un service jusqu’au 4 janvier. Eh bien, il semble que l’erreur de calcul soit pire que craint, car l’un des positifs détectés parmi les travailleurs s’est produit chez un fonctionnaire qui travaillait le 7 janvier, lorsque le prisonnier originaire de l’épidémie avait été à nouveau mis en quarantaine pendant trois jours. .

Dans les jours suivants, les 14 et 15 janvier, davantage de travailleurs qui étaient en contact avec les détenus en question doivent retourner à la prison, mais l’un de ces travailleurs a un problème très particulier. Vivez avec des personnes à risque en matière de contagion de Covid. Il s’agit de votre parents, personnes âgées et souffrant de problèmes liés au système respiratoire. Nous faisons de notre mieux pour attraper le virus. Elle a demandé un test, ils l’ont nié, elle a demandé plus tard par écrit, ils l’ont refusé, et maintenant, 24 heures après son retour au travail et près de 10 jours après avoir enregistré la plus grande épidémie d’une prison espagnole, l’adresse de Picassent accepte de le tester pour Covid. J’espère qu’il n’est pas trop tard.