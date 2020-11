COVID-19 :

Joe Biden a anticipé ce lundi sa première action en tant que président élu et a présenté équipe d’experts qui composera son comité consultatif contre la pandémie de coronavirus. Le démocrate annonce ainsi le personnel avec lequel il tentera de gagner «l’une des batailles les plus importantes» qui l’attend une fois qu’il prendra ses fonctions le 20 janvier.

Biden a souligné dans un communiqué qu’il serait conseillé “par la science et par des experts”, contrairement à l’actuel président, Donald Trump, qui a même remis en question les conseils de l’épidémiologiste en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci.

«Le conseil consultatif va m’aider à concevoir mon travail pour faire face à la flambée des infections; s’assurer que les vaccins sont sûrs, efficaces et qu’ils sont distribués de manière efficace, équitable et gratuite; et protéger les populations à haut risque », a expliqué Biden.

Les médecins David Kessler, Vivek Murthy et Marcella Nunez-Smith dirigera ce nouveau conseil, qui aura dix autres membres. La campagne de Biden a mis en évidence l’expérience de tous, soulignant que leur travail sera essentiel pour développer une stratégie permettant de faire face à la flambée des infections dans au moins 40 États.

Les États-Unis sont le pays au monde le plus touché par la pandémie – près de 10 millions de cas et 237000 décès, selon l’Université Johns Hopkins – et la réponse du gouvernement à l’urgence a été l’un des axes de la dernière campagne électorale.

La nouvelle pandémie de coronavirus s’accumule déjà plus de 50,4 millions de cas dans le monde et il progresse à un rythme quotidien de positifs supérieur à un demi-million, avec les États-Unis, l’Inde et le Brésil comme principaux exposants d’un virus qui laisse des niveaux records d’infections dans plusieurs pays européens, sans précédent depuis le début de l’urgence sanitaire.

Plus précisément, le monde a ajouté près de 561 000 nouveaux positifs au cours de la dernière journée, alors que le nombre mondial de décès est déjà d’environ 1 256 000. Plus de 33 millions de personnes ont réussi à vaincre la maladie dans le monde, selon les statistiques recueillies par l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis se sont enregistrés ces derniers jours les pires données de la pandémie dans son ensemble et, après avoir de nouveau dépassé 100 000 positifs en une seule journée (près de 106 000), il est désormais proche de 10 millions en termes mondiaux. Plus de 237 500 patients ont perdu la vie en tant que victimes du COVID-19 dans ce pays nord-américain.