COVID-19 :

L’Unicef ​​travaille déjà avec les principales compagnies aériennes pour préparer la plus grande opération de son histoire de distribution de vaccins COVID-19 dans 92 pays

Unicef travaille déjà avec grandes compagnies aériennes et avec entreprises de transport préparer l’approvisionnement en vaccins COVID-19 dans 92 pays dès qu’ils seront disponibles, dans le cadre de ce qui sera la plus grande opération du genre de l’histoire.

Dans un communiqué, l’agence onusienne pour l’enfance a expliqué aujourd’hui qu’elle étudie la logistique nécessaire pour transporter près de 2 milliards de doses en 2021 et pour cela elle a rencontré de grandes compagnies aériennes et plus de 350 partenaires de la secteur logistique, y compris les sociétés de fret aérien et maritime.

Alors que les travaux de développement des vaccins COVID-19 se poursuivent, l’UNICEF accélère ses efforts avec les compagnies aériennes, les compagnies de fret, les compagnies maritimes et d’autres associations de logistique pour fournir des vaccins vitaux sous la forme le plus rapide et le plus sûr possible», A-t-il noté dans la note Etleva Kadilli, directeur de la Division de l’approvisionnement de l’agence.

Une énorme opération

Selon l’Unicef, cette collaboration doit garantir une capacité de transport suffisante pour une «opération historique et colossale» pour livrer des vaccins, des seringues et plus d’équipement de protection aux travailleurs de première ligne.

Dans les semaines à venir, l’Unicef ​​prévoit d’analyser la capacité de transport existante pour identifier les problèmes et les besoins potentiels dans ce qui devrait être la plus grande et la plus grande opération d’approvisionnement de ce type dans l’histoire.

L’agence des Nations Unies, en collaboration avec le Organisation panaméricaine de la santé (OPS), sera chargée de coordonner l’achat et la livraison de vaccins pour 92 pays à revenu faible et intermédiaire.

Il s’agira de vaccins de fabricants ayant conclu des accords avec la plateforme Covax, le mécanisme conduit par le Gavi Vaccine Alliance, la Coalition for Innovations in Préparation à l’épidémies et le Organisation mondiale de la SANTE (OMS) pour faciliter l’accès à la vaccination pour tous les pays.

Ample expérience

L’UNICEF possède une vaste expérience des campagnes de vaccination et est, en fait, le plus gros acheteur de vaccins au monde chaque année.

Chaque année, l’agence sécurise plus de 2 milliards de doses de vaccins pour différentes maladies pour les vaccinations de routine et en réponse à des épidémies représentant près de 100 pays.

Ainsi, il a de l’expérience dans la coordination de milliers d’expéditions avec des exigences de réfrigération différentes, un enjeu vital pour le vaccin covid-19, puisque par exemple le produit développé par Pfizer et BioNTech – le premier à demander l’approbation des autorités – a besoin garder à 70 degrés Celsius en dessous de zéro.

Cela rend l’approvisionnement particulièrement problématique dans les pays moins développés, où les systèmes capables de maintenir ces températures sont rares, bien que des entreprises telles que Pfizer travaillent sur des équipements spéciaux pour expédier les vaccins dans les conditions requises.

En outre, l’Unicef ​​souligne la nécessité d’une grande coordination pour empêcher le projet de vaccination contre le coronavirus d’affecter les programmes de routine pour d’autres maladies.

«Le soutien des gouvernements, des partenaires et du secteur privé sera essentiel pour transporter les vaccins contre les maladies mortelles telles que la rougeole, la diphtérie et le tétanos, ainsi que le COVID-19, la voie le plus efficace possibleFit remarquer Kadilli.

L’Unicef ​​a commencé le mois dernier à accumuler plus d’un milliard de seringues pour assurer leur disponibilité en 2021, en vue de la vaccination contre le covid-19.

Depuis le début de la pandémie, l’agence explique qu’elle a déjà livré du matériel contre le coronavirus comme des masques, de l’oxygène et des tests diagnostiques d’une valeur de 190 millions de dollars.

