COVID-19 :

Vaccination: quand pourrait-elle être accélérée en Espagne? 1:14

. – La Commission européenne a autorisé mercredi l’utilisation du vaccin contre le coronavirus de Moderna dans les 27 pays membres de l’Union européenne.

La mesure intervient quelques heures après que l’Agence européenne des médicaments de l’organisme international a recommandé l’approbation du vaccin à utiliser.

Moderna’s est le deuxième vaccin contre le coronavirus approuvé pour une utilisation dans l’Union européenne, après Pfizer / BioNTech.

«Moderna, avec qui la Commission a signé un contrat le 25 novembre, livrera le montant total de 160 millions de doses entre le premier et le troisième trimestre de 2021. Il viendra s’ajouter aux 300 millions de doses du vaccin distribué par BioNTech / Pfizer , le premier vaccin autorisé dans l’Union européenne le 21 décembre 2020 », a déclaré la Commission européenne lors de l’annonce de son approbation.

Quand commenceriez-vous la distribution du vaccin de Moderna? 2:38

Cette décision met fin à la recommandation du régulateur pharmaceutique de l’Union européenne, qui a recommandé mercredi matin l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au médicament.

Emer Cooke, directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA), a déclaré mercredi que “ce vaccin nous donne un autre outil pour surmonter l’urgence actuelle”.

“C’est un témoignage des efforts et de l’engagement de toutes les parties impliquées que nous ayons cette deuxième recommandation de vaccin positive un peu moins d’un an depuis que l’OMS a déclaré la pandémie”, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de ce contrat, la société américaine de biotechnologie a promis de livrer toutes ses doses d’ici septembre 2021, a déclaré la Commission européenne.

Moderna a déclaré dans un communiqué que les premières livraisons de son vaccin “à partir de la chaîne d’approvisionnement dédiée de Moderna en dehors des États-Unis devraient commencer la semaine prochaine”.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a célébré le résultat de mercredi et a déclaré que «nous fournissons davantage de vaccins Covid-19 aux Européens. Avec le vaccin Moderna … nous aurons 160 millions de doses supplémentaires. Et d’autres vaccins viendront. »

Notant que l’Europe a obtenu jusqu’à 2 milliards de doses de vaccins potentiels contre Covid-19, von der Leyen a ajouté: “Nous aurons plus qu’assez de vaccins sûrs et efficaces pour protéger tous les Européens.”

Stella Kyriakides, commissaire européenne chargée de la santé et de la sécurité alimentaire, a déclaré que “nous sommes tous ensemble et unis dans ce domaine”, ajoutant que “nos efforts ne s’arrêteront pas tant que les vaccins ne seront pas disponibles pour tout le monde dans l’UE”.

Kyriakides a également déclaré que les Etats membres “devront s’assurer que le taux de vaccination suit le même chemin”.

Le bloc des 27 membres fait déjà face à des défis logistiques dans le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech, dont l’UE a acheté 300 millions de doses et dont l’utilisation a été autorisée le 21 décembre et lancée quelques jours plus tard.

Le Royaume-Uni entre dans une nouvelle période de quarantaine 1:22

La distribution des vaccins dans l’Union européenne, un processus difficile

France

En France, au 1er janvier, le nombre de personnes vaccinées était de 516, selon les données disponibles auprès de l’Agence française de santé.

Ce taux semble saper la promesse du Premier ministre français Jean Castex, qui a déclaré qu’un million de personnes pourraient se faire vacciner d’ici la fin du mois.

Jean Rottner, le chef de la région «Grand Est» de la France, qui a été durement touchée par la deuxième vague, a déclaré que le faible taux de vaccination est «un scandale d’État» et qu’il souhaitait que les territoires «prennent le relais». “du gouvernement.

«Nous nous moquons de nous-mêmes parce qu’aujourd’hui se faire vacciner est devenu plus compliqué que d’acheter une voiture», a déclaré Rottner sur la chaîne publique France 2.

“Nous devons accélérer, nous sommes en guerre”, a-t-il dit, ajoutant qu ‘”aujourd’hui, nous devons vacciner dans tous les endroits que nous pouvons, avec les moyens dont nous disposons”.

Le gouvernement allemand a également subi des pressions de la part de politiciens et d’experts scientifiques pour ne pas avoir obtenu suffisamment de doses de vaccin Pfizer / BioNTech pour mettre en œuvre son programme de vaccination.

La situation de la pandémie aux États-Unis inquiète, déclare l’expert 1:23

Allemagne

L’Allemagne a vacciné 316 962 personnes, soit environ 0,4% de la population du pays, selon les données mardi de l’Institut Robert Koch, l’agence nationale de contrôle et de prévention des maladies.

Parmi les personnes vaccinées, il y avait environ 131 885 résidents de maisons de retraite et environ 149 727 membres du personnel médical, selon les données recueillies auprès des États fédéraux d’Allemagne.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a rejeté les critiques concernant le retard des vaccins, déclarant mardi à la chaîne publique ARD que les doses de vaccination actuellement disponibles en Allemagne sont “ exactement de l’ordre de grandeur dont je fais la publicité depuis des semaines. ».

Dans le même temps, Spahn a souligné que des efforts sont en cours pour obtenir plus de doses de vaccin pour l’Allemagne, les autorités soutenant «très activement» la construction d’une nouvelle usine de production de BioNTech à Marburg.

Les experts ont averti que le plus grand défi pour l’UE sera le déploiement réel du vaccin, car les injections Pfizer / BioNTech et Moderna, qui utilisent la nouvelle technologie d’ARNm, diffèrent considérablement des autres vaccins plus traditionnels en termes de stockage.

Le vaccin Moderna peut être conservé à des températures de -20 ° C pendant six mois au maximum et au réfrigérateur entre 2 et 8 ° C pendant 30 jours maximum. Il peut également être conservé à température ambiante jusqu’à 12 heures et n’a pas besoin d’être dilué avant utilisation.

Le vaccin Pfizer / BioNTech présente des défis logistiques plus complexes, car il doit être conservé à environ -70 ° C et ne dure que cinq jours au réfrigérateur. Les flacons de médicaments doivent également être dilués pour injection; une fois dilués, ils doivent être utilisés dans les six heures ou jetés.

L’Allemagne ne réduira pas les restrictions contre le covid-19 1:14

Royaume-Uni

Les vaccins candidats, tels que l’offre Oxford / AstraZeneca, qui est déjà en cours de distribution au Royaume-Uni et qui, selon les experts, seront probablement approuvés par les régulateurs européens prochainement, peuvent être conservés à la température normale du réfrigérateur pendant au moins six mois. , un avantage pour les pays mal équipés pour faire face aux demandes supplémentaires de stockage sous chaîne du froid.

Cependant, un solide réseau de chaîne du froid n’est qu’un aspect de la distribution efficace des vaccins.

D’autres facteurs tels que les systèmes de suivi, la participation communautaire et la dotation en ressources humaines sont également essentiels pour une mise en œuvre réussie.