COVID-19 :

Sans avoir encore atteint le premier mois de 2021, l’Union européenne a la ferme intention d’accélérer le taux de vaccination et de ne pas baisser, afin de surmonter tout imprévu ou mutation du coronavirus. Pour lui, la Commission européenne a adressé aux gouvernements européens un ensemble de recommandations, ou plutôt des demandes, à satisfaire.

Deux échéances principales ont été fixées. Il est prévu que 80% des personnes de plus de 80 ans et du personnel de santé sont vaccinés et immunisés “au plus tard en mars”. Et aussi, face à l’été, 70% de la population adulte devrait également être vaccinée.

Bien que ces objectifs aient déjà été communiqués, lors du prochain sommet télématique entre les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne les cartes seront mises sur la table et stratégie de vaccination commune qui est destiné à être mis en œuvre pour ce début d’année.

Des certificats de production et de vaccination plus élevés

La liste des demandes et recommandations au niveau européen ne s’arrête pas là. Par exemple, les laboratoires développant les vaccins ont été invités à augmenter leur capacité de production et développer un calendrier «clair et transparent» cela permet de préciser les délais susmentionnés. Il propose également sa collaboration avec l’Agence européenne des médicaments.

Aussi, avant la fin de ce mois, vous souhaitez parvenir à un accord pour valider des certificats de vaccination permettant un suivi médical de ceux qui ont déjà reçu les doses et ainsi pouvoir faire une supervision à grande échelle.

Ce qui n’a pas encore été décidé, c’est que faire des éventuels passeports pour les personnes vaccinées leur permettant de se déplacer entre les pays. Il a une telle complexité juridique et politique qu’il est laissé entre les mains de chaque pays pour le moment pour étude.

Évitez les voyages et améliorez la détection des virus

En l’absence de ces documents prouvant que vous êtes vacciné et que votre voyage ne présente pas de risque, de Bruxelles, il a été demandé que les voyages non essentiels ne soient pas autorisés, malgré le fait de ne pas croire que la mise en place de barrières aux frontières soit quelque chose d’efficace.

Ils demandent de “décourager fortement” les voyages entre les pays de l’Union européenne dans le cadre des mesures restrictives déjà appliquées pour contrôler les mouvements des voyageurs, telles que les tests dans les aéroports et les gares.

Précisément sur ce dernier, sur la capacité à suivre et détecter les personnes infectées, Il y a eu un impact sur la réalisation de tests antigéniques plus rapides et la révision des stratégies afin de ne plus propager de souches ou des variantes comme celle britannique. L’UE considère insuffisant pour effectuer un séquençage du génome du virus dans 1% des cas et demande que si vous ne pouvez pas atteindre 10%, au moins 5%.