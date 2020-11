COVID-19 :

L’Université de Séville (États-Unis) a rapporté ce lundi que la semaine dernière, du 16 au 22 novembre, 54 positifs ont été enregistrés: 43 correspondent aux étudiants, 5 au personnel administratif et de services et 6 au personnel enseignant et de recherche.

Les données, toujours inquiétantes, améliorent celles de la deuxième semaine de novembre, où 65 tests PCR positifs ont été détectés parmi la communauté universitaire, tel qu’enregistré dans les données disponibles Service américain de prévention des risques professionnels (Seprus).

C’est une déclaration, L’Hispalense indique que cela représente 0,69 pour mille de la communauté universitaire totale aux États-Unis. En outre, la semaine dernière, 47 cas suspects ont également été signalés qui ont été rejetés après avoir été négatifs à un test PCR. Il y a également 23 cas de RAP en suspens.

L’Université de Séville souligne qu’elle continue d’appliquer le protocole établi par les autorités sanitaires pour la traçabilité et l’isolement des contacts étroits afin d’éviter la propagation du virus dans le milieu universitaire et de contrôler la pandémie. Tous les membres de l’Université doivent signaler tout type d’incident lié au virus via l’adresse ‘[email protected]’.

L’UGR étend son enseignement virtuel

L’Université de Grenade (UGR) étendra le mode “ en ligne ” pour dispenser des cours théoriques jusqu’à la fin du premier semestre de cette année universitaire, une fois que le Conseil a annoncé qu’il étendait à partir de mardi les restrictions pour arrêter l’expansion du coronavirus qui l’affecte depuis la mi-octobre.

La suspension des cours théoriques en présentiel à l’Université, en vigueur depuis deux semaines également dans le reste de l’Andalousie, est entré en vigueur dans le UGR le 15 octobre, et il est prévu de prolonger dans l’institution académique de Grenade, avec ce dernier changement, jusqu’à début février, lorsque la période scolaire du deuxième semestre commence.

C’est une décision que la Délégation générale des étudiants de l’UGR avait demandé au Rectorat, à laquelle il a demandé de définir si le modèle des classes théoriques virtuelles serait maintenu tout au long de ce premier semestre, du fait des restrictions édictées alors par le Conseil pour arrêter l’expansion du coronavirus.