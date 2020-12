COVID-19 :

Ses propos ont d’abord agacé plusieurs épidémiologistes et maintenant, l’Université Johns Hopkins du Maryland (États-Unis) pouvait être d’accord avec lui. Il y a quelques semaines, Pedro Cavadas, un chirurgien espagnol bien connu, était quelque peu inquiet de l’arrivée des vaccins et a même osé prédire le temps qu’il faudrait pour avoir une “Vaccin utile, efficace et sûr” contre le coronavirus. Le chirurgien a donc parlé d ‘«entre deux et quatre ans».

Dans un document publié par le célèbre magazine britannique Jorunal médical britannique, l’université américaine indique qu’au moins, Un quart de la population mondiale n’aura pas accès au vaccin pour compter le coronavirus jusqu’en 2022. Une échéance qui coïnciderait avec les prévisions Cavadas et très loin de ce que les autorités envisagent pour 2021 avec le début des campagnes de vaccination.

En fait, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a déjà indiqué à certaines occasions que son objectif est faire vacciner la majeure partie de la population espagnole au printemps prochain, aux portes d’un nouvel été avec moins de restrictions, tout en étant toujours responsable de la situation épidémiologique. Mercredi dernier, le ministre a souligné que L’Espagne avait acheté 20 millions de vaccins pour commencer à vacciner au début de l’année prochaine.

“D’abord, la partie riche de la population mondiale sera vaccinée et tant que les 5 000 ou 6 000 millions de personnes dans le monde ne seront pas vaccinées, des années passeront”, Pedro Cavadas a indiqué dans sa prédiction sur les vaccins. Le médecin valencien est déjà connu pour ses prévisions précises, comme celle de janvier concernant la «dangerosité» du coronavirus alors que personne ne semblait encore en tenir compte; ou l’utilisation du masque pour les prochaines années, indiquant que “peut-être dans deux ans, ce sera facultatif”. Quelques jours plus tard, le ministère de la Santé a annoncé que son utilisation serait obligatoire pour toute l’année 2021.

Des experts accusent Cavadas pour ses prévisions

Cependant, ces propos ont provoqué la réponse de certains épidémiologistes, comme le cas du président de l’Association espagnole de vaccination, Amos García Rojas, dans une interview avec Canarias Radio. Ensuite, l’expert a souligné que le processus de fabrication de ces vaccins a été «exactement» le même que toujours, suivant les mêmes phases que toute autre injection, ce à quoi Cavadas a fait allusion dans ses arguments.

“C’est un magnifique chirurgien plasticien, l’un des grands génies de cette spécialité en Espagne, mais peut-être dans le processus de production d’un vaccin, il n’est pas aussi bronzé », a ajouté l’épidémiologiste dans son entretien, répondant au pronostic de Cavadas concernant les vaccins.

En outre, la recherche de l’Université Johns Hopkins a averti que les “ défis logistiques ” du plan de vaccination contre le COVID-19 auront le même niveau de difficulté que celui qui a conduit à trouver un remède au cours de la dernière année. De nombreux experts soulignent que l’immunité de groupe ne sera atteinte que lorsque 70% de la population sera vaccinée contre le coronavirus.