COVID-19 :

MEXIQUE – Les réseaux sociaux prennent conscience de la gravité de la situation: les gens font la queue pendant longtemps dans l’espoir d’atteindre un réservoir d’oxygène.

«L’oxygène est épuisé, il faut regarder; je suis ici depuis 5 heures du matin», raconte Francisco Rosales, qui a conduit pendant trois heures pour se rendre au magasin.

À son arrivée, il y avait déjà de nombreux clients en ligne, comme Jaquelín Vázquez, qui a fouillé dans toute la ville pour remplir leurs conteneurs car la demande pour son patient COVID-19 est déjà élevée.

“Que nous reste-t-il? Eh bien, les avoir dans les maisons les regarder souffrir, les regarder mourir et être chargés d’oxygène. Malheureusement, il n’y a ni travail ni argent”, dit Vázquez.

De l’autre côté de la souffrance des familles pour obtenir un réservoir d’oxygène, il y a le cauchemar que vivent des milliers de membres du secteur de la santé, qui ne peuvent plus faire face à la pandémie.

Plus de 32 000 professionnels de la santé ont été infectés par le coronavirus.

Après 10 mois à être aux avant-postes de la lutte, les autorités sanitaires reconnaissent que l’ensemble du personnel hospitalier est au bord de l’effondrement.

«Ils sont épuisés, ils sont épuisés, ils remplissent leur mission», assure le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell.

Oswaldo Vertiz est infirmier et dit que ses collègues, médecins et centaines d’employés qui ne se voient pas mais travaillent tous les jours sont épuisés physiquement et mentalement.

“Cela a été très épuisant, en ce moment avec le nouveau rebond, car il y a un nouveau rebond chaque jour, cela a été difficile”, déclare Vertiz.

Et les deux problèmes ne doivent pas prendre fin car les infections continuent d’augmenter et les hôpitaux ne peuvent plus recevoir plus de patients.