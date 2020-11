COVID-19 :

L’acteur américain Macaulay Culkin est devenu l’un des protagonistes inattendus des dernières heures sur les réseaux sociaux après avoir partagé son masque d’origine avec lequel empêcher la propagation du coronavirus. Le célèbre protagoniste de ‘Seul à la maison’ a justement voulu sauver une partie de son visage depuis lors pour couvrir celui qui recouvre actuellement cet accessoire indispensable.

Un masque amusant à vous

“Me protéger du COVID-19 en portant la peau écorchée de mon enfant. N’oubliez pas de porter vos masques, enfants », a-t-il prêché ce mercredi sur Twitter, devenant viral du fait de l’originalité du design, même si le petit Kevin McCallister n’est peut-être pas le meilleur exemple pour les enfants d’aujourd’hui et moins dans une situation comme celle-ci.

Pourtant, à 40 ans, l’Américain a été un exemple avec cette recommandation, profitant de son impact sur les réseaux sociaux, et plus encore aux Etats-Unis -le principal pays du monde touché par la pandémie-. En quelques heures, plus de 600000 likes ont été collectés dans cette publication, étant également l’un des plus commentés.

Au cours des derniers mois, de nombreux modèles de masques ont atteint la commercialisation de ce supplément de santé car, dans de nombreux pays, il est passé de recommandé à obligatoire. Comme dans tous les domaines, ceux qui ont un plus grand sens de l’humour ont choisi d’inclure des visages frappants pour couvrir la partie inférieure du visage, comme cet exemple applaudi.

Pour le moment, nous devrons attendre le remake retentissant du film qui a marqué toute une génération, même si au moins ses millions de fans à travers le monde pourront profiter de cet “ apéritif ” comme masque pour provoquer plus d’un sourire chez ceux qui voient dans la rue.