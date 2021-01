COVID-19 :

Dur revers pour le tennis américain avant la début de l’Open d’Australie. Et c’est que l’un de ses meilleurs représentants sur le circuit WTA, Madison Keys ne sera pas à Melbourne en raison d’un test positif au COVID-19 dans les dernières heures. Cela a été confirmé par celui de l’Illinois à travers un message sur son profil Twitter.

“Bonjour à tous, je voulais vous faire savoir que malheureusement J’ai été testé positif au COVID-19 avant de pouvoir m’envoler pour l’Australie. Je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer dans les semaines à venir après l’entraînement de pré-saison difficile et sachant que Tennis Australia et les circuits ont beaucoup fait pour que ce tournoi se déroule. Je suis auto-isolant à la maison et je continuerai de suivre toutes les précautions sanitaires nécessaires. J’aurai hâte de revenir sur le circuit le mois prochain. Merci à tous pour votre soutien. Restez en bonne santé et en sécurité », a déclaré l’Américain.

Yastremska voyage

La situation de Keys contraste fortement avec celle de Dayana Yastremska. L’Ukrainien, qui aurait été suspendu pour dopage (stéroïdes anabolisants), a pris l’un des avions affrétés par la WTA d’Abou Dhabi à Melbourne avec l’intention de disputer le premier major de la saison. Il semble que pendant que son cas est à l’étude, dans lequel Yastremska a toujours défendu son innocence, Vous pourrez continuer à concourir sans problèmes majeurs.