COVID-19 :

La situation de la pandémie de coronavirus continue de s’améliorer de jour en jour à Madrid. Les indicateurs du ministère de la Santé lui-même révèlent que l’incidence cumulative régionale (IA) – la mesure du risque de contagion – continue de baisser. Et le scénario est également positif au niveau local. Si l’on compare l’IA à sept jours dans la ville de Madrid avec d’autres capitales européennes, le scénario est certainement favorable.

Ainsi, Madrid -selon les données fournies par le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso- enregistre actuellement une incidence cumulée de 157 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière. Bien en dessous de Bruxelles, avec 931,5 ou Paris, avec 499,3.

La ville espagnole présente également de meilleures données par rapport à d’autres comme Berlin (166,3) ou Latium (Rome), avec 262,2. Ci-dessous, Londres, où il y a actuellement 133,6 cas pour 100 000 habitants.

La deuxième vague de la pandémie de coronavirus frappe durement toute l’Europe. Dans Belgique, avec 1 808,7 cas pour 100 000 habitants (à 14 jours), la situation est particulièrement préoccupante. Depuis des semaines, le gouvernement applique progressivement des restrictions plus strictes pour contenir la propagation du Covid, telles que le couvre-feu nocturne, le télétravail obligatoire et la limitation des contacts sociaux. Les magasins non essentiels, les sports, les loisirs et la culture sont également fermés.

Bien que le nombre d’hospitalisations ait légèrement diminué ces dernières heures, l’incidence cumulée reste la plus élevée d’Europe.

France -813 cas pour 100000 habitants-est le pays qui dispose actuellement des mesures les plus sévères pour lutter contre le coronavirus, depuis que l’exécutif d’Emmanuel Macron a décrété un confinement national la semaine dernière. Vous n’êtes autorisé à faire du shopping, à travailler, à marcher et à faire du sport qu’une heure par jour.

Dans Allemagne, les bars, restaurants ou cinémas seront fermés pendant un mois, malgré le fait que l’incidence cumulée ne soit pas excessivement élevée (223,5 cas pour 100 000 habitants, selon Santé).

Fermeture du périmètre

Le gouvernement de Isabel Diaz Ayuso lutter contre le coronavirus dans la Communauté de Madrid reflète désormais ses bons résultats. Le ministère de la Santé de Madrid approuvera ce vendredi un paquet de nouvelles mesures pour les semaines à venir. Parmi eux, par exemple, les tests seront étendus à plus de points de la région.

L’intention, dans tous les cas, est éviter le confinement total et la fermeture de l’activité. «Nous devons lutter contre le virus. Il ne s’agit pas d’ouvrir-fermer, d’ouvrir-fermer, mais d’avoir des mesures intermédiaires. Nous ne pouvons pas licencier les serveurs, les vendeurs … Les commerçants et les indépendants paient les locaux, les entreprises paient », a déclaré jeudi Díaz Ayuso.

De plus, les frontières régionales seront à nouveau fermées à l’occasion du pont de la Almudena, du 6 au 9 novembre. Plus précisément, de 00h00 le vendredi 6 novembre à 00h00 le mardi 10 novembre.

La Communauté de Madrid établit une exception pour les déplacements dûment justifiés dus à l’assistance aux centres, services et établissements de santé; pour le respect des obligations professionnelles, professionnelles, commerciales, institutionnelles ou légales; fréquentation des universités, centres d’enseignement et d’éducation, y compris les écoles maternelles, entre autres.

Il comprend également le retour au lieu de résidence habituelle ou familiale, la prise en charge des personnes âgées, des mineurs, des personnes à charge, des personnes handicapées ou surtout des personnes vulnérables.

À cette fermeture du périmètre de la Communauté de Madrid, il faut ajouter le couvre-feu entre 00h00 et 06h00 jusqu’au 9 novembre. Dans ces horaires, la circulation dans la rue n’est pas autorisée sauf pour des raisons justifiées La fermeture de l’hôtellerie aura lieu au plus tard à 00h00, 23h00 étant la dernière fois que les clients pourront être accueillis. De même, les réunions de personnes dans les sphères publique et privée sont encore limitées à un maximum de six personnes.

En outre, la région dispose également de 35 zones de santé confinées de base dans lesquelles ses résidents ne peuvent ni les quitter ni y entrer, sauf pour se rendre au travail ou dans des centres d’enseignement, entre autres exceptions.

Chute du risque de contagion

L’incidence cumulée du coronavirus dans la Communauté de Madrid s’élève actuellement à 369,59 cas pour 100 000 habitants (au cours des 14 derniers jours). Bien en deçà des chiffres enregistrés il y a à peine quelques semaines.

En fait, la région a actuellement l’un des niveaux de risque les plus bas d’Espagne, très loin, par exemple, de Melilla, où 1 424,49 cas pour 100 000 habitants ont augmenté. La Navarre (1 172,55) ou l’Aragon (1 106,28) sont également dans une situation très préoccupante.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même a déjà sorti la Communauté de la zone à haut risque.