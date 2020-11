COVID-19 :

Le modèle des restrictions par zones sanitaires appliqué par le La communauté de Madrid Il a réussi à arrêter les contagions de 33% au cours de ses trois premières semaines d’application. Il l’a fait sans affecter le tissu économique et ouvrier. En Catalogne, cependant, au cours des trois premières semaines de fermeture totale de l’industrie hôtelière, la tendance à la hausse de l’incidence cumulée est passée de 272 cas pour 100 000 habitants à 742.

Le difficile équilibre entre santé et économie marque l’application de mesures contre Covid dans toutes les communautés autonomes. Contrairement à ce qui est préconisé par certains secteurs politiques, la fermeture partielle ou totale de certains secteurs économiques, comme les hôtels et les restaurants, n’est pas en soi synonyme d’amélioration dans le nombre d’infections. Regardez l’exemple de Madrid et de la Catalogne.

La La communauté de Madrid a activé le 21 septembre ses premières mesures pour restreindre les déplacements dans les zones sanitaires de base. Dans ces 35 zones délimitées, où l’incidence dépassé 1000 cas Pour 100 000 habitants, l’entrée et la sortie sans force majeure sont interdites. Ce barrage de confinement “ chirurgical ”, que le gouvernement régional a défendu bec et ongles contre le modèle imposé par le gouvernement central de fermeture totale, a montré des résultats trois semaines plus tard: le 12 octobre, les cas avaient tombé à 501. Madrid n’était qu’à un cas de se trouver en dehors du seuil fixé par la Moncloa pour confiner Madrid, celui de 500 cas.

Cette baisse, survenue alors que la Communauté de Madrid s’était engagée à maintenir toutes les entreprises ouvertes, atteint 33% dans ces trois semaines d’application. Au cours des semaines suivantes, elle a continué de baisser et aujourd’hui, plus d’un mois et demi plus tard, la baisse des infections est déjà d’environ 56% dans la région.

L’autre face de la médaille est la Catalogne. La Generalitat a décidé de prendre des mesures drastiques alors que la situation était préoccupante mais toujours meilleure que Madrid à l’époque. Le jeudi 15 octobre, les sévères restrictions de la résolution SLT / 2546/2020 sont entrées en vigueur, par lesquelles le gouvernement catalan a fermé l’ensemble activité dans les bars et restaurants, limité le capacité en magasin à 30% et il a pleinement marqué l’activité commerciale dans toute la communauté. Des décisions qui cherchaient à changer radicalement la situation, mais qui n’ont cependant pas arrêté la tendance à la hausse.

La Catalogne avait à cette époque une incidence cumulée à 14 jours 272 cas pour 100 000 habitants, selon les données officielles du ministère de la Santé – sur la base desquelles ces informations ont été préparées -. Trois semaines plus tard, le jeudi 5 novembre dernier, l’incidence avait grimpé de 172% à 742 cas pour 100 000 habitants.

Cette dichotomie entre sauver la santé ou sauver l’économie, comme le montrent les données, il n’a pas été accompli en Catalogne, où les fermetures forcées ont aggravé la situation financière de milliers d’entreprises, mais n’ont néanmoins pas réussi à arrêter la crise de Covid.

La Catalogne met Madrid en doute

La réponse du gouvernement catalan à ce scénario, qui a placé la Catalogne dans une situation épidémiologique très complexe à peine un mois et demi avant les vacances de Noël, a été de mettre en doute les données de Madrid. Le secrétaire général de Département de la santé de la Generalitat, Marc Ramentol, a assuré dans une interview sur RAC1 que la Generalitat met “en quarantaine toutes les données provenant de Madrid”. “Nous remettons en question l’optimisme qui vient de la capitale espagnole, le black-out de l’information est évident.”

Une ligne, celle des doutes sur Madrid, que le ministère de la Santé avait déjà explorée au milieu d’une bataille de données avec la Communauté et qu’il a abandonnée lorsque les chiffres ont commencé à montrer solidement dans le seul facteur qui n’a pas été statistiquement “ manipulé ”: hospitalisé. En un mois, les Silvers Covid de la Communauté de Madrid ont enregistré 1000 inscriptions de plus que de nouvelles entrées, supprimant définitivement le spectre de l’effondrement sanitaire dans la région gouvernée par Isabel Díaz Ayuso.