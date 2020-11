COVID-19 :

La Communauté de Madrid a annoncé les zones de santé de base qui seront restreintes à partir du lundi 9 novembre. Le gouvernement régional applique à nouveau des mesures dans les zones de santé où l’incidence cumulée au cours des deux dernières semaines est supérieure à 500 cas pour 100 000 habitants. En tout, Six nouvelles municipalités seront touchées et deux nouvelles zones de santé de base seront touchées, rejoignant Valle de la Oliva (Majadahonda) et Doctor Tamames et Barrio del Puerto (Coslada), dont la mobilité est restreinte depuis lundi dernier et qu’il y aura encore une semaine de plus avec des restrictions d’entrée et de sortie et les 32 zones de base qui ont mis fin à leur restriction ce dimanche, mais qui voient la restriction prolongée de 14 jours supplémentaires.

Les nouvelles communes et zones de santé de base touchées sont les localités de Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete et Galapagar et les zones de santé de base de la Sierra de Guadarrama et de la station Collado Villalba dans la municipalité de Collado Villalba.

De leur côté, les 32 zones de santé de base qui voient leur périmètre de confinement étendu sont: à Madrid capitale Nunez Morgado (Chamartín), Guzman le Bon (Chamberí), Saint Andrés, San Cristóbal et El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña Prieta, El Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira, Rafael Alberti et Numancia (Pont Vallecas), Daroca (Ville linéaire); Vinateros-Torito, Pavones et Vandel (Moratalaz); Porte des anges (Latin), Vierge de Begoña (Fuencarral); et Infante Mercedes et Villaamil (Tétouan).

Dans le reste des communes, la mobilité est étendue dans les communes de Guadarrama, Majadahonda, Morata de Tajuña, El Boalo, Villarejo de Salvanés et Colmenar de Oreja et dans les zones de santé de Saint Jean de la Croix (Pozuelo de Alarcón), San Blas et peintres (Parla), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo) et Bordures et boussoles (Torrejón de Ardoz), Collado Villalba Pueblo (Collado Villalba).

Dans toutes ces communes et zones de santé de base, il ne sera pas autorisé à sortir et à y pénétrer sauf pour des raisons dûment justifiées telles que se rendre au travail, se rendre dans un centre éducatif ou fournir des soins et une assistance aux personnes âgées ou particulièrement vulnérables.

Quand les mesures entreront-elles en vigueur?

Les mesures dans les nouvelles zones de santé de base et les communes entreront en vigueur le lundi 9 novembre prochain et dureront en principe 14 jours, jusqu’au dimanche 22 inclus, comme dans les 32 zones qui voient leur restriction de mobilité étendue. De leur côté, Valle de la Oliva, le docteur Tamames et Barrio del Puerto rencontreront les deux semaines prévues dimanche prochain, 15 novembre, et ce sera la semaine prochaine que le ministère de la Santé décidera s’il faut prolonger le confinement périmétrique ou si, au contraire, libérer ces domaines ont connu une amélioration épidémiologique.

Limitation du périmètre dans la Communauté de Madrid

La Communauté de Madrid annonce les nouvelles mesures dans les domaines de la santé de base le jour où le confinement du périmètre de toute la Communauté de Madrid par le pont de la Almudena a été réactivé. Cette fermeture ne permet pas d’entrer ou de sortir de la région avant mardi prochain, date à laquelle la mesure diminuera au bout du pont, comme cela s’est produit la semaine dernière par le pont de tous les saints.

Mesures générales et couvre-feu

De même, les mesures sont toujours en vigueur dans toute la Communauté concernant la limitation des heures et des capacités dans les magasins, les hôtels, les lieux de culte, les salles de jeux, les rassemblements sociaux ou les réveils et le couvre-feu décrété entre 0 et 6 heures du matin est toujours en vigueur, pendant lequel il n’est pas permis de sortir sauf pour des raisons dûment justifiées.