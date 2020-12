COVID-19 :

La nouvelle souche super contagieuse de coronavirus détectée au Royaume-Uni est déjà arrivée en Espagne. La Communauté de Madrid a signalé que la région avait déjà pu confirmer quatre cas de cette nouvelle variante du virus. De plus, il a révélé que trois autres cas sont à l’étude pour déterminer s’ils correspondent à cette mutation.

La communauté dirigée par Isabel Díaz Ayuso a fait cette annonce lors d’une conférence de presse du ministre de la Santé de la Communauté de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, du vice-ministre de la Santé publique et du plan Covid-19, Antonio Zapatero, et du directeur général de la santé. Public, Elena Andradas.

Zapatero a signalé l’arrivée en Espagne de la souche la plus contagieuse du coronavirus et a expliqué que les quatre cas sont liés à des voyages en provenance du Royaume-Uni et “sont entrés par l’aéroport de Madrid-Barajas”.

Zapatero a détaillé que jeudi de la semaine dernière, un citoyen avait détecté un positif dans un test antigénique. Le lendemain, trois membres de sa famille se sont rendus dans un hôpital présentant des symptômes, où ils ont confirmé le coronavirus. Zapatero a souligné qu’il s’agit d’une souche “plus transmissible mais qui ne génère pas de cas cliniques plus graves”.

Quatre nouvelles zones confinées

D’autre part, la Communauté de Madrid a signalé qu’à partir de ce lundi, les zones de santé de base avec restrictions de mobilité seront portées à 10 en raison de l’augmentation des cas. L’application démarrera ce lundi à minuit et concernera deux nouveaux à San Sebastián de los Reyes (Reyes Católicos et Quinto Centenario) et deux autres dans la capitale (Aravaca, à Moncloa, et le général Moscardó, à Tetuán).

Il y a quatre domaines de base qui ont dépassé le seuil d’incidence de 400 cas pour 100 000 habitants. Les restrictions de mobilité s’appliqueront pendant 14 jours, de minuit le lundi 28 décembre à minuit le 11 janvier.

Avec ces 4 nouvelles zones de santé de base à périmètre fermé, le total s’élève à 10 zones. Tous auront des restrictions de mobilité pendant 14 jours supplémentaires: de minuit le lundi à minuit le 11 janvier.

Il y a une exception: celle du ZBS de La Moraleja (Alcobendas). Dans celui-ci, le confinement est maintenu car même s’il suit une tendance à la baisse mais «il n’atteint pas le niveau attendu». Bien sûr, pour le moment seulement pour une semaine de plus: du 28 décembre au 4 janvier.

Ce sont les zones restreintes:

Andrés Mellado (Madrid) Sanchinarro (Madrid) Aravaca (Madrid) General Moscardó (Madrid) Felipe II (Móstoles) Mayor Bartolomé González (Móstoles) Getafe Norte (Getafe) Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes) Cinquième centenaire (San Sebastián de los Reyes) Reyes) La Moraleja (Alcobendas)

Dans ces centres de population, vous ne pouvez entrer et sortir que pour des raisons justifiées. Les citoyens peuvent se déplacer sur la voie publique dans les périmètres de la zone touchée. Pour contrôler le respect de ces limitations, les dispositifs de collaboration avec les forces de sécurité de l’État et le corps continuent de fonctionner.

Aucune restriction le soir du Nouvel An

Pour le 31 décembre et les 1er et 6 janvier, il n’y aura aucune restriction de mobilité vers et depuis ces zones. La capacité d’accueil des lieux de culte est fixée à un tiers au maximum, tandis qu’en veille, quinze personnes au maximum peuvent se rassembler dans les espaces extérieurs et dix dans le cas des lieux fermés.

La capacité et les heures d’activité sont maintenues comme dans le reste de la région, généralement à 50%. Ces mesures s’accompagnent d’un renforcement de l’offre de soins et de la surveillance épidémiologique dans ces agglomérations, intensifiant la détection active des cas et des contacts étroits grâce à une augmentation des performances des tests diagnostiques.

La France détecte également un cas

La nouvelle souche super contagieuse de choroanvirus détectée au Royaume-Uni se propage dans le monde entier. Il a déjà été enregistré dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, Singapour, l’Australie ou le Danemark, et maintenant notre pays voisin: la France est ajoutée à la liste.

Le ministère français de la Santé a été chargé de faire l’annonce lors de la conférence de presse quotidienne où ils proposent les données. Ce vendredi, le pays a enregistré plus de 20000 nouvelles infections au COVID-19, dont la première de la nouvelle souche britannique considérée comme la plus contagieuse.

Les données disponibles sur cette contagion sont peu nombreuses. BFMTV a révélé qu’il s’agit d’un homme arrivé des îles et se trouvant dans la ville de Tours, à l’hôpital duquel il a été testé positif le 21 décembre. Le patient reste asymptomatique et est isolé à domicile, alors que ses contacts ont déjà été retracés.