COVID-19 :

La Communauté de Madrid a confirmé avoir détecté quatre cas de la nouvelle variante du coronavirus trouvée au Royaume-Uni. Le vice-ministre de la Santé publique, Antonio Zapatero, a également signalé que trois autres étaient à l’étude et que les résultats pourraient être connus entre mardi et mercredi. Le responsable du plan COVID-19 à Madrid a également ajouté qu’il s’agit d’une “souche plus transmissible mais qui ne génère pas de cas cliniques plus graves”.

La nouvelle a été révélée lors de la conférence de presse que le gouvernement a offert de mettre à jour la situation épidémiologique dans la région, à un moment où il y a eu un rebond des infections. L’incidence cumulée à 14 jours à Madrid, telle que rapportée par la Communauté de Madrid, est de 333 cas, la deuxième communauté avec IA seulement derrière les îles Baléares, souffrant d’une augmentation. Le gouvernement autonome continue de parier sur le confinement des zones de santé de base ayant l’incidence cumulée la plus élevée sur le périmètre et a annoncé ce samedi les nouvelles zones de santé qui seront restreintes à partir de lundi prochain.

Le ministère de la Santé a annoncé que les mesures s’appliqueraient aux les zones de santé de base qui dépassent actuellement 400 cas pour 100 000 habitants en incidence cumulée. Alors, les zones sanitaires suivantes sont à périmètre confiné. Il s’agit de la zone de santé de base d’Aravaca (district de Moncloa-Aravaca) et de la zone de santé de base General Moscardó (district de Tetuán) à Madrid, et à San Sebastián de los Reyes, les zones de santé de base de Reyes Católicos et V Centenario seront affectées .

Le confinement périmétrique implique qu’il n’est pas possible de sortir ou d’entrer dans l’aire de santé de base en question sauf pour les hypothèses établies, comme aller travailler, assister les personnes âgées ou particulièrement vulnérables ou se rendre dans un centre de santé, entre autres raisons. De même, d’autres limitations s’appliquent, comme la fermeture des aires de jeux ou la réduction de la capacité des lieux de culte à un tiers de leur capacité. La fermeture du périmètre débutera ce lundi 28 décembre et durera 14 jours dans un premier temps.

Zones de santé de base dont le périmètre est toujours fermé

Ces zones sanitaires rejoignent les quartiers d’Andrés Mellado (Chamberí) et Sanchinarro (Hortaleza) dans la commune de Madrid, Felipe II et le maire Bartolomé González à Móstoles et Getafe Norte à Getafe, qui ce lundi achèvera sa première semaine de fermeture du périmètre et restera restreint pendant au moins une semaine de plus. La semaine prochaine, la Communauté de Madrid passera en revue l’évolution qu’elle a connue et décidera si le confinement du périmètre prend fin ou se prolonge.

De plus, le cas de la zone de base de La morale, à Alcobendas. Considéré comme le quartier le plus riche de la Communauté de Madrid Le confinement du périmètre a commencé le 23 novembre, pour ce qui a été cinq semaines qui a subi des mesures visant à ralentir l’avancée du coronavirus dans cette zone de santé. Malgré une tendance à la baisse, Il a été décidé d’étendre la restriction de mobilité, de 00h00 le 28 décembre à 00h00 le 4 janvier, une semaine de plus, n’ayant pas connu l’amélioration attendue.