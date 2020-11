COVID-19 :

La stratégie élaborée par les responsables de la santé de la Communauté de Madrid a porté ses fruits et a été donnée comme exemple en dehors de l’Espagne et les tests d’antigènes sont l’une des jambes sur lesquelles repose cette stratégie pour arrêter la pandémie. Pour cette raison, maintenant, la communauté présidée par Isabel Díaz Ayuso a accepté d’étendre les tests à 13 zones.

Les zones de santé de base (ZBS) sont devenues le barrage de confinement de Covid à Madrid. Toutes les mesures d’Ayuso ont tourné autour de la même idée: isoler les zones les plus touchées et permettre aux autres de mener une vie plus ou moins normale.

À partir de ce lundi, le ministère de la Santé activera 13 nouveaux dispositifs pour effectuer des tests antigéniques au sein du ZBS avec la plus forte incidence d’infections. Les deux premiers seront le quartier Puente de Vallecas et la commune de Boadilla del Monte.

Peu à peu, la mesure sera étendue au reste des zones où les restrictions de mobilité et d’activité restent en vigueur pour prévenir la pandémie.

Ainsi, ce lundi, les tests débuteront au ZBS de Portazgo, dans le quartier madrilène de Puente de Vallecas, et auront lieu dans le Bibliothèque Miguel Hernández; Ce sera également au tour de la municipalité de Boadilla del Monte, dans le Centre pour seniors Juan González de Uzqueta; et à Torrelaguna, où ils auront lieu dans le Centre sportif Antonio Martín.

Le mardi 1er décembre, les tests antigéniques débuteront au ZBS Ciempozuelos, dans cette même ville de Madrid, et sera situé dans le Centre sportif municipal. L’appareil sera également activé dans la commune de Las Rozas de Madrid, dans le Centre sportif Dehesa de Navalcarbón.

Le mercredi 2 décembre, les tests commenceront au ZBS de Castilla La Nueva à Fuenlabrada, au Centre Culturel Tomás y Valiente; également dans le ZBS de Ségovie, dans le quartier Centro de Madrid; et au ZBS de Entrevías dans le quartier Puente de Vallecas, dans le centre Lope de Vega.

Le jeudi 3 décembre, le dispositif Montesa ZBS commencera à fonctionner dans le quartier de Salamanca, ainsi que dans le quartier de Benita de Ávila, dans le quartier madrilène de Hortaleza.

De même, le vendredi 4 décembre, ce sera au tour du ZBS d’Alcobendas-Chopera, au centre municipal de La Esfera, et les essais commenceront dans la zone de base de Sanchinarro, dans le quartier de Hortaleza.

Enfin, le samedi 5 décembre, les tests antigéniques débuteront au ZBS de Campo de la Paloma, dans le quartier Puente de Vallecas.

Le ministère de la Justice, de l’Intérieur et des Victimes de la Communauté de Madrid a collaboré à la planification, à l’organisation logistique, à l’emplacement et à l’exploitation de ces appareils. Les services sociaux de la Communauté de Madrid et le Conseil municipal de la capitale participent également à l’opération pour les cas positifs qui nécessitent des ressources sociales lorsqu’il s’agit de maintenir l’isolement, ainsi que la police municipale des différentes communes de la région pour contrôler accès aux preuves.

En outre, ils ont indiqué que ce sera une condition essentielle pour que le citoyen puisse passer le test antigénique d’avoir reçu un message texte sur son téléphone portable, indiquant l’heure à laquelle il doit se rendre.

Les tests seront effectués par jour et par zone de santé de base, entre 1 500 et 2 000 personnes, pour éviter les attentes inutiles et les foules. De plus, la carte de santé individuelle doit être emportée.

Une fois que l’utilisateur susmentionné a été testé, il doit rester dans la salle d’attente pour qu’après 10 à 15 minutes, le résultat puisse lui être communiqué. S’il est positif, ils seront invités à être isolés pendant dix jours à leur domicile et ils recevront des informations pour maintenir les mesures d’hygiène et d’hygiène correspondantes pendant la quarantaine.

Depuis le lancement de ces appareils dans la Communauté de Madrid, 454 759 tests au total ont été effectués et plus de 1 539 997 citoyens ont été convoqués, dont 1 676 ont été positifs.