COVID-19 :

La Communauté de Madrid a notifié 5616 nouveaux cas de coronavirus, dont 4481 correspondent aux dernières 24 heures, et 47 décès supplémentaires dans les hôpitaux, selon le rapport sur la situation épidémiologique de ce mardi, avec des données en fin de journée précédente.

La veille, 1 215 nouveaux cas ont été notifiés, dont 683 correspondaient aux 24 heures précédentes, et 44 décès supplémentaires dans les hôpitaux.

Le nombre de patients hospitalisés dans le service est passé à 3 425 (54 de plus), et les patients en USI ont augmenté à 551 (26 de plus), avec 358 sorties d’hôpital hier. Quant aux patients en suivi à domicile en soins primaires, ils s’élèvent à 16 750 (2 903 de plus).

Dans le cumul, la Communauté de Madrid a enregistré 475 517 positifs, un total de 83 128 cas ont nécessité une hospitalisation, 7 749 ont nécessité des soins intensifs et 73 011 ont obtenu leur congé de l’hôpital, tandis que 616 274 ont reçu des soins primaires à domicile.

En ce qui concerne le nombre cumulé de décès, Mortuary Health a enregistré un total de 19 961, 4 993 dans les centres sociaux de santé, 13 742 dans les hôpitaux, 1 196 à domicile et 30 ailleurs.

Fermeture de l’accueil

La Communauté valencienne a rejoint Castilla-La Mancha et les Baléares ce mardi dans la fermeture totale de l’industrie hôtelière, et il y a déjà trois régions qui prennent cette mesure pour contrôler l’avancée de la troisième vague du coronavirus. En revanche, le reste des communautés autonomes a pris d’autres restrictions dans l’hôtellerie, telles que l’augmentation des heures de fermeture, la fermeture de ces établissements dans les territoires à plus forte incidence ou l’interdiction de l’intérieur de ces locaux.

C’est le cas, par exemple, de la Catalogne, qui dispose de deux plages horaires à consommer dans les établissements d’accueil. De plus, d’autres communautés autonomes comme l’Aragon ou la Cantabrie avancent la fermeture de certaines activités uniquement pendant le week-end.

Telle est la situation à 17h30 ce mardi 19 janvier dans chaque communauté autonome:

Andalousie

Actuellement, en Andalousie, la fermeture des hôtels et des entreprises est établie à 18h00 et, tant qu’ils sont ouverts, la capacité de gouvernance est de 30% à l’intérieur et de 75% sur les terrasses. De plus, il y a un confinement de la région et de la province, les réunions sont limitées à quatre personnes et le couvre-feu commence à 22 heures.

Aragon

Les entreprises non essentielles ferment en Aragon à 18 h 00 les vendredis, samedis et dimanches. La fermeture du périmètre de la région, de la province et des trois capitales provinciales et de six autres villes est maintenue, les réunions sont limitées à quatre personnes et le couvre-feu commence à 22 heures.

Asturies

Le gouvernement asturien a décrété la fermeture de l’hôtel et des entreprises commerciales à 20h00, et dans les communes à forte transmission, leur activité est limitée uniquement aux terrasses. De plus, le couvre-feu à 22 heures et le confinement périmétrique de la région.

Baléares

Aux Baléares, à ce jour, les bars, restaurants, grands magasins et gymnases restent fermés, le couvre-feu est entre 22h et 6h. De plus, les rassemblements sociaux ont été limités au même groupe de coexistence et Formentera est fermée sur le périmètre.

les îles Canaries

Canarias maintient le confinement du périmètre, bien que cela ne s’applique pas aux passagers qui subissent un contrôle de santé. En outre, il existe un confinement périmétrique à Gran Canaria et Lanzarote, îles dans lesquelles l’intérieur de l’hôtellerie reste fermé. Le couvre-feu est compris entre 22 h 00 et 6 h 00 à Gran Canaria et Lanzarote, entre 23 h 00 et 6 h 00 à Tenerife et Fuerteventura, et entre 12 h 00 et 6 h 00 dans le reste des îles.

Castille et Leon

La Junta de Castilla y León ferme l’intérieur des bars et restaurants, centres commerciaux, gymnases, établissements et établissements de jeux et paris. Ici, le couvre-feu commence à 20h00, et la Cour suprême a donné au Conseil dix jours pour répondre à l’appel contre cela, mais dans l’intervalle, ce calendrier est maintenu. De plus, toutes les provinces sont confinées au périmètre et il y a une limite de quatre personnes en réunion.

Castilla La Mancha

Castilla-La Mancha a décrété hier la fermeture de l’industrie hôtelière, des centres commerciaux et des lieux de divertissement, ainsi que le confinement des municipalités, alors que le gouvernement régional reste également. Il a également avancé le couvre-feu à 22 heures.

Cantabrie

Actuellement, la région est confinée au périmètre, le couvre-feu est entre 22 h et 6 h et un maximum de six personnes peuvent se réunir. Il a également ses centres commerciaux fermés le week-end et les jours fériés, et la fermeture est maintenue à l’intérieur de l’hôtellerie.

Catalogne

Les Catalans ne peuvent consommer dans les établissements de restauration que de 7h30 à 9h30 et de 13h à 15h30. Actuellement, il y a un périmètre et un confinement municipal en Catalogne et le couvre-feu est entre 22 heures et 6 heures. En ce qui concerne les mesures commerciales, ceux d’une superficie allant jusqu’à 400 mètres carrés sont autorisés à ouvrir à 30% de leur capacité, et le week-end, seuls les établissements proposant des produits essentiels peuvent ouvrir, tandis que les centres les publicités seront fermées tous les jours.

Estrémadure

L’Estrémadure maintient toutes ses communes isolées sur le périmètre et a fermé des hôtels et des commerces non essentiels dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants, quelle que soit leur incidence. Actuellement, la région n’est pas confinée au périmètre, le couvre-feu est compris entre 22h et 6h du matin et seules six personnes au maximum peuvent se réunir.

Pays Basque

Actuellement, le couvre-feu au Pays Basque est entre 22h et 6h. En outre, il maintient le confinement de la région et celui des communes qui se trouvent dans la zone rouge et ses trois territoires historiques: Vizcaya, Guipúzcoa et Álava. Concernant l’hôtellerie, la fermeture est prévue à 20h00, et ils ne peuvent pas ouvrir dans les communes présentant une incidence cumulée supérieure à 500.

Galice

La Xunta a confiné les sept villes galiciennes, le couvre-feu est avancé à 22 heures et les magasins doivent fermer à 21h30. De plus, le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer est de 4 et l’activité de l’hôtellerie est limitée à Santiago, La Corogne et Ourense jusqu’à 18h00, tandis que dans la capitale galicienne, seules les terrasses pourront s’ouvrir. La Xunta a décrété ce mardi la fermeture de l’hôtellerie et la suspension des activités non essentielles à Arteixo, Viveiro et Xinzo.

La Rioja

Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas, La Rioja a approuvé la fermeture de la zone métropolitaine de Logroño et interdit tout mouvement non essentiel à partir de 17 heures dans toute la région, fermant ainsi tout commerce non essentiel à partir de ce moment. De plus, la communauté de Riojan maintient la fermeture du périmètre jusqu’au 31 janvier, le couvre-feu à 22 heures et interdit les réunions de plus de quatre personnes.

Madrid

A Madrid, les établissements hôteliers ferment à 22 heures à partir de ce lundi, date à laquelle le nouveau couvre-feu est également entré en vigueur à 23 heures. En outre, un total de 47 zones de santé de base (ZBS) dans 19 municipalités seront soumises à des restrictions de mobilité.

Murcie

À Murcie, à partir de demain, les magasins et centres commerciaux fermeront à 20h00. À l’heure actuelle, il y a un périmètre de confinement dans la région et dans toutes les municipalités, et le couvre-feu se situe entre 22 h et 6 h.

Navarre

Navarra avance la fermeture de l’hôtellerie à 21h00, interdit de fumer sur les terrasses et réduit la capacité des moyennes et grandes surfaces à 30%. De plus, la communauté provinciale continue d’être fermée sur le périmètre, avec un couvre-feu entre 23 h et 6 h, et le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer est de 6.

Communauté valencienne

La Generalitat a décidé de décréter la fermeture totale de l’hôtellerie de la Communauté valencienne et la fermeture des magasins à 18 heures, sauf dans le cas des magasins d’alimentation, des pharmacies et autres produits essentiels. Il existe également un périmètre de confinement dans la région et dans près de 30 communes, et le couvre-feu se situe entre 22 h et 6 h.

Ceuta et melilla

Ceuta et Melilla ferment toutes les activités non essentielles à 19h00 et maintiennent un couvre-feu à 22000.