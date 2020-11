COVID-19 :

La municipalité de Galapagar (Madrid) a été complètement confinée. C’est la zone où Pablo Iglesias, chef de Podemos et deuxième vice-président du gouvernement, et Irene Montero, Ministre de l’Égalité, ont leur luxueuse valise dans laquelle ils vivent depuis plus de deux ans. Cette décision a été adoptée par le gouvernement de la Communauté de Madrid dans son paquet de restrictions pour les zones de santé de base qui a été annoncé ce vendredi pour faire face au coronavirus.

L’exécutif régional a étendu les restrictions pour les zones de santé de base qu’il appliquait depuis quelques semaines à sept autres municipalités de la communauté, en plus de l’ensemble de Collado Villalba. Ces nouveaux domaines rejoignent le 35 zones de santé de base qui étaient auparavant confinés. Ces mesures prendront effet à partir de minuit le 9 novembre.

Plus précisément, les municipalités confinées sont Chinchón et Villaconejos, de la zone de base de Colmenar de Oreja; San Martín de Valdeiglesias et Pelayos de la Presa, de la zone de base de San Martín de Valdeiglesias; les municipalités de Moralzarzal, Alpedrete et Galapagar; et les zones de base de Sierra de Guadarrama et Collado Villalba Estación, dans la municipalité de Collado Villalba, qui est complètement confinée sur le périmètre.

Le taux d’incidence cumulé dans la commune où se trouvent Iglesias et Montero est 503 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, selon les données fournies par le gouvernement régional lui-même sur son site Internet.

Elena Andradas, Directeur général de la santé publique de la Communauté de Madrid, a été chargé d’annoncer ces mesures ce vendredi lors d’une conférence de presse pour rendre compte de la situation épidémiologique dans la région. Le responsable régional a souligné que ces zones de base enregistrent une incidence cumulée sur 14 jours de plus de 500 cas pour 100 000 habitants et qu’elles ne montrent pas de tendance à la baisse.

De plus, ils seront prolongés 14 jours plus restrictions qui est entré en vigueur dans 32 zones de base le 26 octobre, tandis que celles qui sont entrées en vigueur lundi dernier dans trois autres zones de base restent en vigueur.