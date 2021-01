COVID-19 :

La La communauté de Madrid a décidé d’étendre les restrictions à 23 zones de santé de base et à neuf autres municipalités, qui resteront confinées à partir de minuit lundi prochain, jusqu’au 25 janvier. Ces nouveaux domaines sont ajoutés à les 18 zones et 5 communes dans lequel les entrées et sorties sont déjà interdites.

Les zones touchées sont les suivantes:

Municipalité de Madrid: zone de base de Barajas et Alameda de Osuna. Benita de Ávila, Silvano Fuencarral-El Pardo District: zone de base de Mirasierra et Las Tablas Linear City District: zone de base Jazmín Salamanca District: zone de Montesa, General Oraa et baviera Canillejas District: zones de base des Alpes et de la municipalité de Las Rejas de Fuenlabrada: zones de base de Cuzco, Panaderas et Castilla et la municipalité de La Nueva Mostoles: zones de base El Sabio, 2 de Mayo et El Soto Municipalité de Rivas Vaciamadrid: zone de base de Rivas la Paz La municipalité d’Alcobendas comprend la zone de base de Valdelasfuentes ou loentes que les mesures sont appliquées dans toute la municipalité La municipalité de San Sebastián de los Reyes, Rosa de Luxemburg est constituée.

Le ministre de la Santé de la Communauté de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a indiqué que “Les chiffres de la semaine dernière montrent une augmentation des cas”. “Nous savons qu’il augmentera dans les semaines à venir, en raison des vacances de Noël comme nous l’avions prévu”, a-t-il indiqué. Cette mesure touchera 1,2 million de personnes, 18% de la population.

D’autre part, le Ministre de la Justice, de l’Intérieur et des Victimes de la Communauté de Madrid, Enrique Lopez, a promis ce vendredi que «Madrid sera la semaine prochaine à la tête en vaccination ». Dans une interview à Espejo Púbico, le conseiller de Madrid a insisté sur le fait que cela ne peut pas être mesuré en termes quantitatifs après que les données du ministère de la Santé indiquent que dans la Communauté il n’a été administré que 5 335 doses, 5,4% du total.

«La semaine prochaine, nous serons en tête. L’important est que dans un délai raisonnable, le plus grand nombre de personnes soient vaccinées », a-t-il souligné. De cette manière, il a souligné qu’à Madrid, cet extrême “sera garanti”. Concernant l’augmentation des cas de Covid, il a indiqué qu’ils continueront avec la stratégie des zones sanitaires pour plier la courbe le plus rapidement possible.

Vaccination sanitaire

En revanche, la Communauté de Madrid a annoncé que demain, samedi 8 janvier, la vaccination contre le coronavirus commencera professionnels de la santéIl espère donc dépasser les 60 000 doses administrées la semaine prochaine.

Cela a été expliqué par Ruiz Escudero lors d’une conférence de presse avec le vice-ministre de la Santé publique et le plan Covid-19, Antonio Zapatero, et le directeur général de la santé publique, Elena Andradas. Pour l’instant, il a avancé que la Communauté fermera cette semaine avec plus de 20 000 doses administrées.

«Je n’ai aucun doute que Madrid va mettre chaque vaccin que vous avez, toujours avec sécurité et garantissant la réserve pour la deuxième dose que nous commencerons à mettre à partir du 17 janvier », a déclaré le ministre de la Santé. Escudero a mis un accent particulier sur ce ce n’est pas une course»Entre communautés autonomes mais une course pour tous« contre le virus ».

Test universitaire

De la même manière, une autre nouveauté qui sort de la conférence de presse hebdomadaire de Santé est qu’à partir du 12 janvier il y aura tests d’antigènes sur sept campus universitaires publics aux jeunes entre 18 et 29 ans qui ne présentent pas de symptômes de coronavirus, avec le défi de réduire la transmission.

En particulier, ils se tiendront dans les facultés autonomes, Carlos III, Alcalá de Henares, Complutense, polytechnique et dans deux campus du Rey Juan Carlos pour les trois prochaines semaines du lundi au vendredi, le matin après-midi et sur rendez-vous via un site internet. Cela a été commenté par le ministre de la Santé.

De même, le chef de Madrid Health a souligné que le gouvernement régional voulait ajouter à sa stratégie de dépistage bureaux de pharmacie, cliniques dentaires et mutuelles de travail. “Notre souhait est que l’incorporation de pharmacies et de cliniques dentaires ait lieu dans les prochains jours et qu’elle devienne une réalité”, a-t-il déclaré. Quant aux mutuelles, il a indiqué qu’elles attendent toujours une réponse du ministère de la Sécurité sociale à leur demande, recueille Europa Press.

Ruiz Escudero a été sévèrement critiqué José Manuel Franco, Délégué gouvernemental à Madrid, pour Absence de mobilisation des forces de sécurité de l’État dans le cadre de leurs compétences pour contrôler les périmètres. Le conseiller régional a critiqué le fait qu’ils n’aient sincèrement remarqué la collaboration du chef également du PSOE de Madrid que lorsque le gouvernement central a ordonné unilatéralement le confinement total dans les premiers stades de la pandémie.