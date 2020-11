COVID-19 :

La pandémie de coronavirus continue de frapper durement l’Espagne, mais la note positive se trouve dans la Communauté de Madrid. Depuis que la présidente Isabel Díaz Ayuso a imposé ses mesures, les données se sont améliorées de jour en jour. C’est devenu un exemple pour d’autres communautés où ils ont dû fermer des activités et des hôtels pour arrêter les infections.

Madrid étend les tests d’antigènes à 13 autres domaines de santé de base

La Communauté de Madrid va effectuer des tests de test d’antigène dans 13 zones de santé de base (ZBS) qui répondent aux zones de santé avec la transmission la plus élevée du coronavirus tout au long de cette semaine.

Ainsi, le mardi 10 novembre, les tests débuteront dans la municipalité de Torrejón de Ardoz, au Centre sportif José Antonio Paraíso (ZBS de Las Fronteras). Ce jour-là également, l’appareil démarre à Coslada, au centre sportif municipal Vía V). Le mercredi 11 novembre, les tests d’antigènes débuteront dans le quartier madrilène de Tetuán, au Remonta Senior Center (Villaamil ZBS).

De leur côté, le jeudi 12 novembre, les résidents convoqués depuis la ZBS Puerta Bonita, dans le quartier madrilène de Carabanchel, doivent se rendre au Complexe sportif municipal de La Mina. En outre, le dispositif débutera dans la ZBS de la Puerta del Ángel, dans le quartier de La Latina, dans le centre sportif El Olivillo.

De même, des tests d’antigènes commenceront dans le district de Chamarín (ZBS de Núñez Morgado), dont les voisins devront se rendre au centre sportif Vicente del Bosque. Et aussi le même jour, dans le quartier de Moratalaz (ZBS de Vandel), l’opération sera lancée au Centre Municipal des Sports de Moratalaz.

Le vendredi 13 novembre, ce sera au tour des quartiers madrilènes d’Usera (ZBS de Orcasur) et Chamberí (ZBS de Guzmán el Bueno). Le premier d’entre eux se trouvera dans le pavillon Jesús Rollan et le second dans le centre pour personnes âgées Blasco de Garay.

Enfin, le samedi 14 novembre, les tests débuteront dans le quartier Ciudad Lineal (ZBS de La Elipa), au Centre pour seniors Príncipe de Asturias, comme détaillé par le gouvernement régional dans un communiqué.

Cette mesure sera étendue au reste des zones avec des restrictions de mobilité et d’activité à titre de prévention contre la pandémie, et s’inscrit dans la stratégie du gouvernement régional pour “détecter la population asymptomatique et couper les chaînes de transmission dans les endroits avec la plus forte incidence de coronavirus. ».

Le couvre-feu prolongé à Murcie

Le Journal Officiel de la Région de Murcie (BORM) publiera à 00h00 ce lundi, la prolongation des mesures contenues dans les décrets du Président des 26 et 29 octobre pour contenir la propagation du Covid.

Ainsi, les limitations des groupes jusqu’à un maximum de 6 personnes dans les activités non réglementées, la fermeture du périmètre de la Communauté autonome et des communes et la limitation horaire des mouvements de 23h00 à 6h00 resteront en vigueur pendant 14 jours.

Vox accuse Moreno d’avoir “attaqué” des secteurs “au bord de la ruine”

Vox a accusé le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, d’avoir “joué” ce dimanche dans “une nouvelle attaque” contre des secteurs qui ont été “des mois au bord de la ruine économique” et a appelé à “davantage de mesures sanitaires”.

“Seulement des restrictions, aucune allusion aux mesures sanitaires ou à l’aide à la chaîne Horeca”, a déploré le parti dans un tweet, consulté par Europa Press, dans lequel il critiquait qu ‘”il ne suffit pas de couper les libertés” et demande à Moreno de “proposer des solutions” .

Le porte-parole adjoint de Vox, Rodrigo Alonso, a également déploré sur son profil Twitter que Moreno “est déterminé à ruiner des milliers de familles andalouses qui dépendent de leur entreprise pour survivre”.

“Vox rejette catégoriquement les mesures annoncées, c’est un outrage sur les droits des citoyens”, a assuré Alonso, tout en appelant à “plus de mesures sanitaires et moins de restrictions”.

Ayuso transfère son soutien aux Asturiens face à leurs données sur les coronavirus

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a transféré ce dimanche tous ses “encouragements et soutien” aux Asturiens, au gouvernement régional et à son président, Adrián Barbón, face à leurs données sur les coronavirus.

A travers son compte Twitter, la dirigeante madrilène a assuré que la Communauté de Madrid était à sa disposition “et celle de toutes les régions qui ont besoin d’une collaboration en ce moment”.

Le Conseil de la Santé de la Principauté a confirmé 18 décès dans les Asturies. Il implique neuf femmes et neuf hommes. Dix de ces personnes vivaient dans un centre résidentiel pour personnes âgées.

Ces décès sont survenus le jour où 280 nouveaux cas diagnostiqués de Covid-19 ont été enregistrés. Le Service de Santé de la Principauté (Sespa) a réalisé hier 4 209 tests PCR et le taux de positivité s’est établi à 6,65%.

Ceuta augmente le couvre-feu et interdit les déplacements dans la péninsule

Le gouvernement de Ceuta lance de nouvelles restrictions ce minuit pour réduire l’avancée du coronavirus, augmentera le couvre-feu nocturne (de 22 h 00 à 7 h 00), et interdira les voyages vers la péninsule, dans une journée à laquelle la ville a ajouté trois nouveaux décès dus au covid-19.

Les nouvelles mesures seront en vigueur à partir de 00h00 le lundi 9 novembre et jusqu’à 00h00 le 23, selon le décret signé par le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP).

Les mesures sanitaires limitent la circulation des personnes la nuit dans la ville de Ceuta dans le créneau horaire qui va de 22 h 00 à 7 h 00 (actuellement il était de 23 h 00 à 6 h 00).

L’entrée et la sortie de Ceuta sont également restreintes, sauf dans des cas dûment justifiés, de 00h00 le 9 novembre à 00h00 le 23 de ce mois.

Jusqu’à présent, cette interdiction ne concernait que les vendredis, samedis et dimanches, mais à partir de ce soir, elles s’étendent à tous les jours de la semaine, empêchant les déplacements en bateau vers Algésiras (Cadix) ou en hélicoptère vers Algésiras et Malaga, sauf pour des raisons pleinement justifiées. .

De même, la permanence de groupes de personnes dans les espaces à usage public, tant fermés qu’en plein air, est interdite, à condition de ne pas dépasser le maximum de 4 personnes, sauf en cas de cohabitation, cette limitation s’appliquera également aux espaces pour un usage privé.

La permanence des personnes dans les lieux de culte est également limitée à un tiers de leur capacité, avec un maximum de 75 personnes, dans les mêmes termes déjà établis dans le précédent décret de cette Présidence du 28 octobre 2020.