COVID-19 :

La Communauté de Madrid a annoncé de nouvelles mesures pour éviter les foules pour les vacances de Noël en raison de la menace du coronavirus. Ces mesures dureront jusqu’au 8 janvier prochain et incluent l’interdiction des actes pour célébrer les traditions carillons de fin d’année à Puerta del Sol et ceux détenus sur d’autres places et voies publiques de la région. Aussi, tenant cavalcades des mages il se déroulera dans des salles «délimitées».

Cela a été annoncé ce vendredi Antonio Zapatero, le Vice-Ministre de la Santé Publique et du Plan Covid-19 dans la Communauté de Madrid, lors de la conférence de presse pour rendre compte de la situation épidémiologique dans la région. “Ces mesures sont exceptionnelles et temporaires”, a affirmé Zapatero. Cette nouvelle série de mesures sera publiée ce samedi par le biais d’un arrêté du ministère de la Santé. Cet arrêté obligera les mairies de la commune à prendre les mesures de contrôle de capacité nécessaires dans les espaces publics où une forte densité de personnes peut être enregistrée pendant les vacances de Noël.

«Les événements pour célébrer les 12 cloches de fin d’année ne peuvent être organisés sur les places ou sur la voie publique et les défilés des rois et les concerts de Noël sur la voie publique ne peuvent être organisés que dans des enceintes limitées, avec le public assis et ne peuvent être surmontés 50 pour cent de la capacité », a souligné Antonio Zapatero.

Le gouvernement de la Communauté de Madrid obligera également à installer uniquement des crèches et des crèches vivantes “Dans des enclos délimités”, avec une capacité de 50% et garantissant la distance de sécurité minimale de la menace de Covid-19.

Zapatero a également annoncé les mesures correspondant aux zones de la région confinées par l’incidence cumulée du coronavirus. À partir du lundi 7 décembre prochain, les restrictions seront levées dans tous les domaines de santé de base touchés jusqu’à présent, à l’exception de Guzmán El Bueno et La Elipa à Madrid, La Moraleja à Alcobendas et Barcelone à Móstoles. Ces dernières zones resteront confinées pendant au moins une semaine de plus.

Fermeture du périmètre à Noël

Le gouvernement régional a également inculpé les mesures annoncées par le gouvernement de Pedro Sánchez pour les vacances de Noël, qui incluent la fermeture du périmètre des communautés autonomes entre le 23 décembre et le 6 janvier. “La position de Madrid est contraire à sa mise en œuvre”, a assuré Antonio Zapatero.

Selon le sous-ministre de la Santé publique et le plan Covid-19, il a défendu que la fermeture du périmètre de la Communauté “Ça va être minime” en raison de la tendance à la baisse du coronavirus et du faible niveau actuel d’incidence des coronavirus dans la région. “Par conséquent, il ne nous semble pas que cela soit justifié, d’autant plus lorsque l’exception de déplacement pour rencontrer parents et amis est accordée, un concept très large qui empêchera ce contrôle”, at-il souligné.

“Malgré cela, la Communauté de Madrid étudie le développement avec statut réglementaire régional de l’accord du Conseil Interterritorial du Système National de Santé”, at-il ajouté.

Réunions de 10 personnes

Le ministère de la Santé de Salvador Illa a établi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier, les réunions sociales seront au maximum de 10 personne, fait que le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso avait déjà proposé auparavant. “Un chiffre qui avait été proposé à l’époque par la Communauté de Madrid et qui a été accepté”, a rappelé Antonio Zapatero.

le couvre feu entre ces mêmes jours, ce sera jusqu’à 01:30 heures, une autre mesure que le gouvernement régional de Madrid avait également soulevée auparavant. Zapatero s’est assuré que cet horaire s’appliquera également le 6 janvier, jour des Trois Rois.

«Nous savons tous que ce sont des jours de rencontres, de rencontres, de envie d’être en famille et entre amis, mais ce n’est pas encore le moment de le faire tout naturellement. Nous sommes toujours plongés dans une pandémie et c’est quelque chose que nous devons tous garder à l’esprit. L’effort accompli maintenant sera payant à l’avenir », a-t-il indiqué.

La Communauté de Madrid sera fermée sur le périmètre également de ce vendredi jusqu’au 14 décembre prochain, à l’occasion des fêtes de la Constitution et de l’Immaculée Conception. Le Vice-Ministre de la Santé Publique et du Plan Covid-19 a lancé un message de mise en garde à la population de Madrid: «Pendant le long week-end et à Noël nous allons jouer presque tout ce que nous avons réalisé jusqu’à présent».

“L’établissement d’une règle difficile à respecter, difficile à justifier, ne nous est pas très utile”, a-t-il déclaré, faisant référence à la fermeture du périmètre proposée par le gouvernement Sánchez pour les vacances de Noël. «Les décisions doivent être prises en fonction de la situation épidémiologique et lorsque Madrid a décidé de fermer le périmètre du dernier pont il y a plus de deux semaines, l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours était supérieure à 300 infections, un risque d’incidence très élevé. haute. Par conséquent, il nous a semblé que cette décision était ajustée à la situation que nous avions alors et je crois aussi que nous avons pris une décision en tenant compte des déplacements que ce pont produit », a-t-il réglé.