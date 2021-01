COVID-19 :

La Communauté de Madrid a annoncé des restrictions dans 9 nouvelles zones de santé de base et 6 municipalités en raison de l’augmentation des infections à coronavirus à la fois dans la région et dans tout le pays. Ces mesures de confinement du périmètre entreront en vigueur lundi prochain 25 janvier à 00h00 et durera au moins 14 jours.

L’incidence à Madrid au cours des 14 derniers jours s’élève, selon les dernières données, à 875, bien au-dessus de la moyenne nationale.Au cours de la dernière semaine, 28 870 infections ont été signalées. Pour cette raison, le ministère de la Santé a décidé de confiner ces zones au périmètre, où résident plus de 1,6 million de personnes, soit 24% de la région et 28% des personnes confinées.

Nouvelles zones confinées

-ZBS de La Ribota, Ramón y Cajal, Docteur Trueta et Docteur Laín Entralgo.

-ZBS des villes (Getafe)

-Cercedilla (Navacerrada)

-Los Molinos (Collado Villalba)

-Rivas

-Colmenar de Oreja

-Quijorna

-Serranillos del Valle

Zones où la limitation des mouvements est maintenue

En outre, la Communauté de Madrid a maintenu les restrictions pendant 7 jours supplémentaires dans les zones de santé de base qui mettaient fin à leur confinement, de manière prévisible, aujourd’hui. Les zones où la mobilité était limitée la semaine dernière devront également continuer leur confinement périmétrique. Ces lieux sont:

Dans la ville de Madrid:

-Andrés Mellado (Chamberí)

-Sanchinarro, Virgen del Cortijo, Benita de Ávila et Silvanou (Hortaleza)

-Aravaca (Moncloa-Aravaca)

-Général Moscardó (Tétouan)

-Barajas et Alameda de Osuna (Ponts)

-Mirasierra et Las Tablas (Fuencarral-El Pardo)

-Jasmin (Ville linéaire)

-Baviera, le général Oraá et Montesa (Salamanque)

-Alpes et Rejas (San Blas-Canillejas)

Autres mesures

Le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a également annoncé d’autres mesures à appliquer, en principe, pendant 14 jours, pour faire face à la transmission des infections:

-Le couvre-feu est avancé à 22h00 et se terminera à 06h00.

-Les commerces et hôtels devront fermer à 21h00, à l’exception des pharmacies, des stations-service, des centres médicaux et vétérinaires et des services incontournables.

– Les réunions de personnes non cohabitantes sont interdites, sauf pour les soins aux personnes dépendantes.

-Le nombre maximum de personnes dans les locaux d’accueil sera de 4.

-La capacité des espaces de loisirs dans les centres commerciaux est limitée à 50%.