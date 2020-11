COVID-19 :

Le gouvernement de la Communauté de Madrid a lancé une vidéo dans le but de sensibiliser les jeunes à la pandémie de coronavirus. L’initiative montre des visages reconnus pour la jeunesse madrilène et des images de fêtes malgré la menace du virus. “Vous êtes jeune, pas immortel”, est l’un des messages qui apparaissent dans cette vidéo.

Pensez, écoutez et réfléchissez. Les données sont là. Depuis le début de la pandémie, ils ont été détectés dans la Communauté de Madrid plus de 53 000 cas de Covid chez les jeunes. Vous êtes jeune, pas immortel. Le virus nous affecte tous. Votre positif peut être très dangereux », racontent des visages populaires dans cette vidéo dans le but de sensibiliser les jeunes.

▶ ️ #EresJovenNoInmortal. Le COVID-19 nous affecte tous. pic.twitter.com/yROC57zRi5 – Communauté de Madrid (@ComunidadMadrid) 5 novembre 2020

Les personnalités choisies pour cette initiative sont les suivantes: le styliste et créateur de mode Pelayo Diaz, le torero Francisco Rivera, l’influenceur Madame de Rosa, l’ancien footballeur Roberto Carlos, l’influenceur Carla hinojosa, footballeur Koke, l’influenceur Eugenia Osborne et le pharmacien et boxeur Oscar Riballo.

La vidéo révèle également des données dévastatrices qui affectent les jeunes de la Communauté de Madrid. «Plus de 3 000 personnes ont été pénalisées pour ne pas porter de masque. Votre plaisir nous condamne tous. À Madrid, plus de 1500 jeunes âgés de 15 à 29 ans ont été hospitalisés pour Covid-19. Ce n’est pas un jeu. 70 adolescents ont été admis aux USI de Madrid », dit-il.

Vous pensez que vous êtes invincible, mais vous ne l’êtes pas. Sept jeunes madrilènes sont morts de Covid à Madrid. Être jeune ne vous protège pas de Covid. Et si les données ne vous convainquent pas, regardez-moi, le Covid a failli me tuer, c’est son empreinte », ajoute la vidéo.

Le gouvernement autonome de Isabel Diaz Ayuso a lancé cette vidéo pour sensibiliser les jeunes et les exhorter à continuer de lutter contre le coronavirus. La pandémie continue de décliner dans la région, mais ce n’est pas une raison pour éviter d’éventuelles célébrations de masse susceptibles de contribuer à propager Covid-19.

Jusqu’à présent, la pandémie a fait plus de 52 000 morts et plus d’un million d’infectés. Plus de 10 000 décès et plus de 315 000 cas positifs ont été enregistrés dans la Communauté de Madrid.