COVID-19 :

Les gouvernements autonomes de la Communauté de Madrid, d’Andalousie, du Pays basque et de Catalogne ont attaqué la Pedro Sanchez pour avoir “filtré” le projet de protocole d’action contre le coronavirus pour Noël. Ces cadres régionaux assurent que le document n’a pas encore été débattu ou consulté au Conseil interterritorial.

Les dirigeants de Isabel Díaz Ayuso, Juanma Morena, Íñigo Urkullu et Pere Aragonès Ils se sont mis d’accord dans leur critique du gouvernement de Pedro Sánchez pour avoir filtré ce projet avant de «débattre et s’entendre dessus» avec les autonomies du forum inter-territorial.

Dans la Communauté de Madrid, ils considèrent que les règlements contre le COVID-19 sont “améliorable”tout en préconisant “la création d’une stratégie nationale” plutôt que “la divulgation du projet sans absolument parvenir à un consensus”.

Jésus Aguirre, Ministre de la Santé et de la Famille du gouvernement andalou, a attaqué Sánchez pour son “déloyauté” pour avoir fui le courant d’air. En outre, il a assuré que son exécutif “a une proposition” mais demande que “le lieu où ces questions doivent être traitées est le Conseil interterritorial”.

“Nos propres décisions”

Le Lehendakari Íñigo Urkullu il a attaqué le gouvernement Sánchez pour “sa politique de communication”. «Je ne peux juste pas m’habituer à cette façon dont le président annonce des plans, dans quelque chose d’aussi grave que les vaccins, sans compter sur les communautés autonomes », a-t-il déclaré en référence au plan de vaccination annoncé par le Premier ministre.

Aitor Esteban, Porte-parole du PNV au Congrès, a critiqué l’exécutif de Sánchez pour avoir “filtré” ces contenus “” Nous demandons au gouvernement de communiquer leurs plans aux autonomies avant de les faire avancer à la presse “, a-t-il indiqué ce mardi lors d’une conférence de presse. à la Chambre basse.

Bingen Zupiria, porte-parole du gouvernement basque, a défendu qu’une “série de mesures restrictives contre le covid-19 sont toujours en vigueur jusqu’à ce que la situation de contagion de la maladie soit surmontée” et qu’elles seront également présentes “à Noël”. “Ce sont des dates auxquelles cette année nous ne pourrons pas fonctionner comme nous le faisons habituellement”, a-t-il souligné.

Meritxell Budó, Ministre de la Présidence et porte-parole de la Generalitat de Catalogne, a défendu que son Exécutif prendra son “Propres décisions” sur la réglementation pour lutter contre le coronavirus à Noël.

“Nous irons, écouter et voir ce qui est proposé dans ce projet, mais nous avons la capacité de prendre nos décisions”, a déclaré Budó. La porte-parole du gouvernement n’a pas précisé si elle maintiendra sa position selon laquelle en Catalogne, 10 personnes peuvent se réunir à ces dates et avec un couvre-feu jusqu’à 22 heures, au lieu de réunions de 6 personnes et prolonger le couvre-feu comme proposé par le gouvernement. par Pedro Sánchez.

L’effaceur

Salvador Illa, ministre de l’Égalité, a annoncé la semaine dernière que le gouvernement espagnol et les gouvernements régionaux avaient créé un groupe de travail dont l’objectif était de “parvenir à un consensus” sur les mesures qui ont été divulguées ce mardi. Le responsable de la santé lui-même a veillé à ce que ces mesures ne soient pas «définitives» car il s’agit d’un projet.

Le document propose de limiter les rassemblements familiaux et sociaux aux 6 personnes pendant les vacances et prolongez le couvre-feu entre 01h00 et 06h00 la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An.

“Selon les données disponibles en Espagne sur les principales sphères de transmission des flambées, la plupart d’entre elles surviennent dans la sphère sociale, notamment lors de réunions de membres de la famille et d’amis qui ne vivent pas ensemble”, fait valoir Santé pour justifier l’application de ces mesures.

Il est également recommandé que les personnes qui participent aux dîners de famille la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An appartiennent au même groupe de coexistence habituelle, c’est-à-dire cohabitant dans le même domicile, bien que la porte ne soit pas fermée aux autres participants en dehors de ce groupe, mais toujours sans dépasser le nombre de six personnes.

Concernant les rendez-vous traditionnels entre amis, très fréquents à ces dates, Santé «recommande d’éviter ou de minimiser les rencontres sociales (fêtes de travail, anciens élèves, clubs sportifs, etc.). En cas de détention, Ils seront d’un maximum de 6 personnes et de préférence à l’étranger».

Quant à la population universitaire qui rentre chez elle à ces dates, il est recommandé «qu’elle limite les interactions sociales les jours précédant son retour chez elle et que des mesures préventives soient prises à l’extrême».