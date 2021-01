COVID-19 :

Le ministre de la Santé de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a assuré ce matin que la Communauté de Madrid “est déjà à court de vaccins”, et c’est pourquoi il a été contraint de «suspendre les dispositions de vaccination des hôpitaux» pour le personnel de santé travaillant en première ligne du COVID-19.

Il l’a confirmé lors de sa comparution devant la session plénière de l’Assemblée de Madrid, où il a accusé de cette situation le «méfait» du ministère de la Santé. Le conseiller accuse le ministère de “discrimination” avant la distribution de vaccins, ce qui a rendu la région est à court de doses «pour les nouveaux vaccinés».

“Le ministère a utilisé cette semaine des critères pour la redistribution des doses qui ont atteint l’Espagne, qui nuisent précisément à Madrid, une fois de plus, et qui a tenté de réserver des doses pour garantir l’efficacité de la vaccination “, Ruiz Escudero a indiqué dans son apparence. << Une fois de plus, le ministère a agi de manière non transparente, car On ne sait toujours pas quel a été le critère de distribution initial, générant à nouveau des griefs comparatifs entre communautés autonomes. Et, finalement, causer des dommages aux habitants de Madrid », ajoute le ministre de la Santé.

“Je suis vraiment désolé d’avoir à dire ça, mais Madrid ne dispose pas de doses pour vacciner davantage de professionnels de la santé de première ligne “, Escudero a reconnu. Une situation qui est également donnée par le retard dans l’arrivée des vaccins de Pfizer, qui rénove une usine de fabrication pour augmenter la production de sa dose. Bien entendu, le ministre de la Santé, Salvador Illa, s’est assuré que tous les vaccins convenus avec la société pharmaceutique arriveront au premier trimestre 2021.

La vaccination dans les hôpitaux est suspendue

Après avoir manqué de doses pour continuer les campagnes de vaccination, Enrique Ruiz Escudero indique qu’ils ont été “contraints de suspendre les plans de vaccination des hôpitaux”, pour souligner une fois de plus que “ce sont les énormes dommages causés par la faute du ministère de la Santé”. Aussi, ce jeudi, on savait la perte de milliers de vaccins Pfizer en Espagne en raison du manque de seringues adéquates pour le processus.

Mais il s’est assuré qu’ils disposaient de suffisamment de doses pour administrer le deuxième vaccin aux personnes les plus vulnérables au COVID-19, les premiers groupes du plan de vaccination qui a débuté le 27 décembre: “Le ruban que nous avons nous permet de vacciner dans les foyers pour personnes âgées et handicapées”. À ce jour, la Communauté de Madrid a administré un total de 150,00 doses, soit 85% de toutes les doses reçues, en réservant une partie des vaccins pour pouvoir assurer l’administration de la seconde dose, qu’ils prévoient d’achever dans la première quinzaine de février.