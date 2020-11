COVID-19 :

Certains ont qualifié l’amélioration spectaculaire des données de santé de la Communauté de Madrid de miracle, mais derrière les chiffres, il y a un travail bien fait par une équipe d’experts avec des noms et prénoms -pas comme les autres-, des personnes qui ont fait preuve de capacités renverser une situation qui il y a à peine deux mois était très compliqué. Bien sûr, la ténacité de Díaz Ayuso et son courage de ne pas céder à la stratégie sectaire du gouvernement social-communiste est hautement louable. Il a su défendre les intérêts de Madrid et du peuple madrilène et a eu le courage de parier sur les mesures recommandées par les experts lorsque l’exécutif de Pedro Sánchez, de manière sectaire, a imposé un état d’alerte totalitaire avec lequel il a tenté de véhiculer la fausse image que la Communauté de Madrid était débordée et incontrôlable. Il s’agit de Pedro Sánchez: un opportuniste qui a tenté de profiter du pire de la deuxième phase de la pandémie à Madrid pour réclamer le chef politique de Díaz Ayuso. Mais le président du gouvernement régional a enduré le pouls et a fini par le doubler en un gouvernement qui a maintenant été cisaillé.

L’amélioration significative des données de la pandémie à Madrid se reflète dans les statistiques de l’OMS: la Communauté est déjà la région de l’Espagne continentale qui présente un risque de contagion plus faible, après avoir dépassé la Galice. Après deux mois d’application du modèle de restrictions «chirurgicales» à la mobilité proposé par le gouvernement de Madrid, la Communauté est devenue le territoire où l’incidence cumulée diminue le plus rapidement. Seules les îles Baléares et les îles Canaries affichent aujourd’hui de meilleures données. La Communauté, malgré le gouvernement, a maintenu son modèle de restrictions visant à éviter la fermeture du commerce et de l’hôtellerie et l’effondrement économique qui en résulte, tout en optant fermement pour un dépistage de masse à l’aide de tests antigéniques.

Les données de la Direction générale de la santé publique de Madrid, du ministère de la Santé et de l’Institut de santé Carlos III confirment que la Communauté de Madrid est déjà celle avec la meilleure position épidémiologique pour affronter un mois clé de décembre. Mais cela n’a pas été un miracle, mais une démonstration d’une gestion bien faite et un exemple de ténacité face aux manœuvres d’un gouvernement qui tentait de tirer un profit politique d’une tragédie sanitaire. Sánchez n’a rien aidé, bien au contraire. La grande majorité des madrilènes le savent très bien.