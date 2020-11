COVID-19 :

La La communauté de Madrid a rapporté ce lundi qu’au cours des dernières 24 heures, 22 décès dans les hôpitaux de la région touchée par le coronavirus. Il s’agit de l’un des chiffres les plus bas enregistrés au cours des trois derniers mois, ramenant la région aux chiffres de début septembre. En outre, 137 cas ont été signalés au cours des dernières 24 heures, avec 1691 personnes admises et 375 de plus dans les unités de soins intensifs. Les données reflètent un petit rebond par rapport à dimanche, car l’appel est à nouveau ressenti ‘effet week-end«parce que les sorties de l’hôpital sont arrêtées dimanche.

Madrid continue d’ajouter des jalons dans sa reprise significative de la deuxième vague. Et il le fait dans l’un des facteurs les plus tragiques de la pandémie, celui du défunt. L’un des plus lents à descendre. Le bilan des morts est déjà tombé aux niveaux qu’il affichait juste avant le retour de vacances, fin août.

Le 26 août, Madrid rapporté 10 morts pour le coronavirus dans leurs hôpitaux. De là, le chiffre grimpait jusqu’à atteindre les 50 morts dans la phase la plus compliquée de la deuxième vague. L’amélioration des données enregistrées ces dernières semaines, confirmant une tendance amorcée fin septembre, se consolide ce lundi, laissant le chiffre à 22 décès – malgré l’effet “ week-end ” –

Au total, depuis le début de la pandémie en mars, ils sont décédés dans les hôpitaux de Madrid un total de 12203 personnes. Cependant, les chiffres sont plus élevés si l’on tient compte des données sur la santé mortuaire, ce qui reflète les décès en dehors des hôpitaux. Dans ce cas, le chiffre est 18 653 décès.

Au jour d’aujourd’hui, Madrid Il est déjà en deçà de tous les seuils fixés par le ministère de la Santé pour le contraindre à un état d’alarme ponctuel. Moncloa a défini trois critères que Madrid dépassait de loin à l’époque: incidence cumulative de plus de 500 cas pour 100 000 habitants, positivité dans les tests supérieur à 10% et un occupation des places aux soins intensifs par les patients Covid au-dessus de 35%. Après les baisses des USI, dernier indicateur manquant, la Communauté les a déjà toutes dépassées. La presse internationale parle déjà du «miracle de Madrid», qui s’est positionnée comme la grande capitale européenne avec le plus faible risque de contagion.

Madrid est entrée à l’USI en septembre dernier, est allée au service en octobre et maintenant, en novembre, on peut pratiquement considérer qu’elle est sur le point de recevoir une sortie médicale. La situation épidémiologique de la Communauté a pris une telle tournure qu’elle a même été baptisée “le miracle de Madrid” par la presse étrangère, qui est déjà devenue la grande capitale européenne avec le taux d’infection le plus bas.

Multitude de journaux et sites Web régionaux de Allemagne, Autriche et Suisse ont publié un rapport de la principale agence de presse allemande, DPA, intitulé “ Le miracle de Madrid ”, qui met en évidence la réponse efficace du gouvernement de Isabel Diaz Ayuso le coronavirus dans cette deuxième vague. Par exemple, Die Welt, l’un des journaux allemands les plus importants, a fait écho à cette publication.