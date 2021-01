COVID-19 :

Madrid a décidé d’appliquer de nouvelles restrictions en raison d’une augmentation des infections. Il y aura des changements au couvre-feu et à la fermeture d’entreprises, mais le plus important est les limitations de mobilité. Vous ne pourrez ni quitter ni entrer dans ces zones de santé et ces communes sans motif valable. Certains commenceront à se confiner dans quelques heures et d’autres seront avec les nouvelles mesures depuis plusieurs jours. La Communauté de Madrid se bat de toutes ses forces pour vaincre cette pandémie, avec une stratégie qui a permis de maintenir le taux d’infection en dessous de celui des autres communautés, c’est la liste des nouvelles zones de santé confinées à Madrid.

Les nouvelles zones de santé confinées à Madrid du lundi 25 à 00h00

De celui-ci Lundi 25 à 00:00 la Communauté de Madrid aura ces zones de santé et localités confiné. Ainsi, des restrictions de mobilité absolument nécessaires seront appliquées pour empêcher la propagation de ce coronavirus de plus en plus contagieux. Le but est de réduire les déplacements inutiles et de se conformer autant que possible aux directives des spécialistes. Ce virus s’arrêtera avec l’aide de tous. Si vous habitez à Madrid, ce sont les zones de santé confinées à partir de ce lundi qui s’ajouteront à une liste de villes et quartiers de la capitale déjà soumis à cette restriction de mobilité.

Alcobendas Algete Becerril de la Sierra Cadalso de los Vidrios Campo Real. Cercedilla Ciempozuelos Collado Mediano Collado Villalba Colmenar de Oreja El Molar Fuenlabrada El Saz Fountain Hoyo de Manzanares Quijorna La Cabrera Los Molinos Mejorada del Campo Navacerrada Navalcarnero Pedrezuela Rivas-Vaciamadrid San Agustín de Guadalix San Sebastián de Reyrama del Valdera del Reyes Talremo del Torremanca -Alalpardo Velilla de San Antonio Villarejo de Salvanés Las Olivas et Aranjuez (Aranjuez) La Ribota, Ramón y Cajal, Docteur Laín Entralgo et Docteur Trueta. (Alcorcón) Getafe Nord et les villes. (Getafe) Las Matas (Las Rozas) Felipe II, Maire Bartolomé González, Présentation Sabio, Dos de Mayo, El Soto et Parque Coimbra. (Móstoles) San Fernando et Los Alperchines (San Fernando de Henares) Andrés Mellado (Chamberí). Aravaca (Moncloa-Aravaca) General Moscardó (Tetuán) Sanchinarro, Virgen del Cortijo, Benita de Ávila et Silvano (Hortaleza) Barajas District en entier. Mirasierra et Las Tablas (Fuencarral-El Pardo) Jazmín (ville linéaire) Montesa, General Oráa et Baviera (Salamanque) Alpes et Rejas (San Blas-Canillejas)

Le président Díaz Ayuso agit avec force face à une augmentation des infections à coronavirus qui n’est pas seulement à Madrid. Toute l’Europe subit les effets de nouvelles souches qui se manifestent plus fortement que les anciennes. La meilleure façon de ralentir la courbe de contagion est de réduire les interactions sociales. Rester à la maison, en particulier si vous habitez dans ces localités ou dans des zones confinées il est essentiel d’empêcher le virus de se propager davantage. Madrid rejoint la longue liste de communautés qui avancent le couvre-feu et agissent avec toute la dureté possible pour arrêter cette pandémie.