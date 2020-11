COVID-19 :

La Communauté de Madrid offrira des lits d’hôpitaux anti-Covid au reste des patients d’autres communautés autonomes. Bien qu’ayant été la région la plus combattue par le Gouvernement et la plus critiquée pour ses mesures de lutte contre la pandémie, la vérité est que la région gouvernée par Isabel Diaz Ayuso Il se positionne actuellement comme la grande référence nationale en matière de réduction de l’impact de la maladie et de capacité de lits disponibles pour le traitement de Covid.

Díaz Ayuso a déjà terminé son nouvel hôpital de référence contre le coronavirus, l’infirmière Isabel Zendal. Et les lits restants de cet hôpital seront offerts au reste des régions espagnoles pour pallier le manque de places dans d’autres territoires.

La Communauté de Madrid a réalisé plier à la maladie et c’est au niveau de la pression hospitalière qu’il s’est manifesté début septembre. Bien sûr, contrairement à l’époque, maintenant avec une tendance à la baisse. C’est, en fait, la seule communauté autonome qui compte moins de patients admis qu’il y a un mois.

Plus précisément, le 28 septembre, le chiffre était de 3 326. La région a signalé que le nombre de patients admis dans des lits destinés à Covid dans son réseau d’hôpitaux la semaine dernière s’élevait à 2 340. Et avec les données enregistrées mercredi dernier, Madrid a montré un taux d’occupation de 17,75% lits Covid et de 38,45% lits USI.

Les données sont nettement meilleures que celles présentées par d’autres territoires comme la Catalogne (dont le taux d’occupation des lits de soins intensifs Covid s’élève à 42,27%), Aragon (48,18%) ou Ceuta (47,06%). La Rioja, par exemple, pulvérise toutes ces données et augmente jusqu’à 56,67%.

L’hôpital Isabel Zendal augmentera le nombre de lits d’hôpitaux à Madrid et le reste des cas en dehors de la communauté qu’ils desservent.

Trois pavillons

La superficie totale du nouvel hôpital atteint 80000 mètres carrés et est équipé de trois grands pavillons d’hospitalisation de 10500 mètres carrés chacun, avec plus de 1000 lits d’hôpitaux, organisé de manière modulaire autour des contrôles infirmiers, et 48 lits pour l’USI et les patients critiques.

D’autre part, s’ajoutant à la partie assistance, le Zendal dispose d’un pavillon de stockage et de logistique de près de 8 000 mètres carrés et 12 mètres de hauteur pour son utilisation maximale grâce à la robotisation. Ce sera le siège de l’entrepôt central du service de santé de Madrid.

Il localisera également un bâtiment sanitaire polyvalent, qui abritera le Centre de contingence SUMMA112, où l’urgence et le transport d’urgence de la Communauté de Madrid seront coordonnés; et le Centre pour la coordination de la crise sanitaire. Il collectera les données de l’ensemble du système de santé, les analysera, et ses conclusions et recommandations contribueront à améliorer la prise de décision dans toute situation de crise sanitaire.

Il faut se rappeler que Madrid a défendu pendant des semaines que sa situation épidémiologique montrait une tendance à la baisse significative depuis que le gouvernement régional a lancé ses mesures pour restreindre la circulation dans les zones sanitaires de base. Le ministère de la Santé a toutefois remis en cause ces mesures à plusieurs reprises, affirmant que le nombre de tests effectués avait été réduit ou assurant un retard important dans la notification des cas (la santé s’est finalement retirée). Mais il y avait un indicateur qui ne faisait aucun doute: celui des hospitalisations. Madrid a déjà connu plusieurs semaines de baisse du nombre de patients Covid.

Pression hospitalière

En un mois, et jusqu’à il y a une semaine, Madrid a libéré plus de 28% des lits de patients Covid qu’elle avait le 28 septembre, jour qui a marqué le pic de la pression hospitalière dans la deuxième vague de la pandémie. Depuis lors, le nombre d’admissions a diminué de manière généralisée et avec les données actuelles, l’occupation des lits Covid à Madrid est de 17,58%, avec une moyenne espagnole de 16,24%.

Pendant ce temps, de manière généralisée, les sorties d’hôpital ont été plus élevées que les admissions, entraînant une baisse stable et soutenue. Même des usines Covid spécifiques ont été fermées dans plusieurs hôpitaux de référence à Madrid.

Si l’on compare la situation de Madrid à celle du reste des communautés à l’horizon du mois dernier, la Communauté est la seule qui compte aujourd’hui moins de patients hospitalisés qu’alors. Dans le reste, le nombre d’admissions a augmenté.