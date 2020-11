COVID-19 :

La Communauté de Madrid a présenté son plan ce vendredi afin que les pharmacies puissent tester le coronavirus, dit test d’antigène, aux citoyens intéressés à passer ce test. C’est volontaire et les parties intéressées ne pourront pas présenter les symptômes de Covid-19, elles devront donc se rendre dans un centre de santé.

Image de balise Enrique Ruiz Escudero, Ministre de la Santé, a été chargé de présenter cette initiative du gouvernement régional. Ce plan comporte deux modèles: effectuer des tests après la fermeture de l’établissement ou de la pharmacie avec un circuit d’accès à la zone de test. Cela servira de support, comme l’a indiqué Escudero, au dépistage de la population qui a été effectué depuis septembre dernier dans les zones de santé de base confinées par les niveaux élevés d’incidence du coronavirus.

Le plan a été conçu en collaboration avec le Collège officiel des pharmaciens de Madrid (COFM), la Société espagnole de pharmacie familiale et communautaire (SEFAC), la Fédération des entreprises des pharmaciens espagnols (F.) et l’Association des entrepreneurs pharmaceutiques de Madrid (ADEFARMA) ).

Ce plan a également été présenté au Ministère de la Santé Salvador Illa et sera lancé après le gouvernement de Pedro Sanchez l’approuve après l’avoir examiné.

Avec Ruiz Escudero est également apparu Antonio Zapatero, Sous-ministre de la Santé publique et du plan COVID-19, et Elena Andradas, directeur général de la santé publique. Tous trois ont expliqué que seuls les pharmaciens (titulaires, adjoints, régents ou suppléants d’un bureau de pharmacie) accrédités par le Collège officiel des pharmaciens de Madrid peuvent effectuer des tests antigéniques. Ils doivent d’abord obtenir une accréditation après avoir réussi un cours de mise à jour des connaissances en coordination avec le SEFAC.

En fonction de la commune où elle est implantée et de ses infrastructures, la pharmacie peut profiter de l’un des deux modèles conçus pour réaliser des tests. Les pharmacies qui les réalisent pendant leurs heures d’ouverture Ils doivent disposer d’un circuit d’accès à la zone limitée où l’essai est effectué. En revanche, ceux qui choisissent de réaliser les tests après la fermeture au public, fourniront le calendrier spécifique à cet effet.

Dans tous les cas, les bureaux disposeront d’un espace spécifique pour effectuer les tests, qui sera désinfecté après chacun et devra avoir ventilation naturelle ou mécanique. En outre, dans une zone antérieure à cet espace, ils devront disposer d’un point d’information pour la livraison de la documentation, des informations sanitaires et des recommandations hygiéno-sanitaires.

Dans le cas où le citoyen qui a accepté de passer ce test test positif, la pharmacie devra vous avertir immédiatement en tant qu’établissement de santé. Ces tests offrent le résultat après environ 15 ou 20 minutes. Les données du cas positif seront transférées à la Direction générale de la santé publique de la Communauté de Madrid, grâce au système d’enregistrement centralisé intégré dans les systèmes d’information du ministère de la Santé.

Enrique Ruiz Escudero a rappelé que le Service de santé de Madrid (SERMAS) et le Collège des pharmaciens “disposent déjà d’une ligne de connexion sécurisée pour accéder à l’information”, comme cela se produit avec les ordonnances électroniques. Le gouvernement régional prévoit également que quelque 500 pharmacies se joindront à cette initiative sur une base volontaire.

Dépisté dans la population

L’objectif de ce programme est d’inclure les pharmacies dans la «stratégie de détection précoce à l’aide de tests antigéniques réalisés dans les dépistages de population». «Les pharmacies deviendront des points où la Direction générale de la santé publique pourra se réunir pour des tests dans les zones de transmission la plus élevée. La population cible pour les études de population ou le dépistage sera déterminée par la Direction générale de la santé publique et convoquée par SMS », a souligné Ruiz Escudero.

Le gouvernement de la Communauté de Madrid considère que la réalisation des tests dans les bureaux de pharmacie offre, entre autres, le grand avantage de sa disponibilité en temps (12 à 24 heures d’ouverture), et la proximité et la confiance dans les quartiers des villes et des zones rurales. Il souligne également qu’ils faciliteront la planification des besoins diagnostiques grâce au renforcement de la collaboration et de l’information entre les centres de santé, les pharmacies et les services de santé publique.

Fiabilité supérieure à 90%

Ces tests d’antigène présentent une sensibilité, la capacité de détecter l’antigène, supérieure à 93% et une spécificité supérieure à 99%, selon le gouvernement régional. Ces tests ont commencé à être utilisés à la mi-septembre dans les urgences hospitalières, plus tard dans les centres de soins primaires du service de santé de Madrid et de même, depuis la fin de ce mois, ils ont été appliqués dans les populations de dépistage que la Communauté de Madrid effectue dans le zones de plus grande transmission du coronavirus.

Les tests seront également effectués dans les domaines de santé de base qui ne sont pas limités et qui enregistrent «une transmission soutenue du COVID-19 au fil du temps». «L’objectif de cette mesure est d’accroître la surveillance et le contrôle de la transmission du virus, dans le cadre de la stratégie de détection précoce, de surveillance et de contrôle du COVID-19 », a déclaré le ministre de la Santé de Madrid. Les appareils dans ces zones seront situés à Boadilla del Monte, Torrelaguna, Ciempozuelos, Las Rozas, Alcobendas, Fuenlabrada et certains quartiers de la capitale, entre autres.