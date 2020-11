COVID-19 :

Madrid a actuellement 50% de patients en moins hospitalisé par Covid dans son réseau de centres de santé d’où il a eu le jour où le pic de la deuxième vague du coronavirus a été atteint. Le 28 septembre, le maximum a été marqué, avec 3326 entrées en usine, alors que ce jeudi 26 le chiffre était ramené à 1,543. En USI, la réduction est un peu plus faible, 35%, passant de 505 à 343 actuellement.

L’amélioration des infections à Madrid, qui a permis de réduire jusqu’à 80% des cas dans certaines des zones les plus touchées par la deuxième vague de la pandémie, a été remise en question par divers secteurs politiques et médiatiques, et même par les épidémiologistes en charge d’autres communautés de signes politiques différents, comme le cas des Asturies ou de la Catalogne. Cependant, il y a un fait qui confirme la véracité de cette amélioration substantielle: le nombre d’hospitalisés a déjà baissé depuis deux mois.

Plus précisément, c’était le 28 septembre lorsque le pic a été atteint de la pression hospitalière, avec ces 3 326 patients admis. A cette époque, Madrid faisait face au gouffre de Covid dans la deuxième vague, menaçant le système de santé et forçant ouvrir des installations spéciales pour les patients infectés par le SRAS-CoV-2. Dans certains centres, certaines interventions prévues ont même été reportées. Mais à partir de ce jour, tout a commencé à s’améliorer.

Retour aux chiffres d’août

Le modèle d’action de la Communauté de Madrid s’est avéré très efficace au vu des chiffres qu’il a recueillis. Hospitalisations qui reflètent les données du Direction générale de la santé publique (DGSP) pour ce jeudi 26 novembre, deux mois après ce pic pandémique, montre qu’un total de 1543 patients. La réduction atteint 53,6%.

Ces chiffres ramènent Madrid aux niveaux de pression hospitalière qu’elle avait à la fin d’août. Le 26 de ce mois, le ministère de la Santé a signalé qu’il y avait un total de 1555 entrées des plus de 6 millions d’habitants que compte la Communauté.

Amélioration des USI

La situation dans les USI s’est également améliorée: du pic de 505 marqué à la mi-octobre, elle est tombée à 343. Cela représente une amélioration d’environ 30%.

L’évolution des USI a été significativement plus lente que celle des hospitalisations. Il a une explication médicale: Les sorties des unités de soins intensifs surviennent généralement des semaines, voire des mois, après l’admission, le taux d’entrée est beaucoup plus élevé que le taux de sortie pendant les phases les plus chargées de l’épidémie de contagion. Il en va de même pour les décès, qui atteignent 12 309 à Madrid. Depuis la fin du mois d’août, environ 2 500 madrilènes ont perdu la vie à Covid au cours de ces 3 mois.

Le pic mortel de la deuxième vague à Madrid est arrivé, comme en témoigne le dernier Bulletin épidémiologique de la DGSP, le 24 septembre. Analyse des données de mortalité pour le mois d’octobre – celles de novembre ne sont pas encore envisagées, sur le total des décès, 52% sont des hommes et 48% des femmes. le 72% des personnes décédées avaient 75 ans et plus.

En outre, Madrid a également détecté une baisse de la surmortalité indiquée par les registres d’état civil. “Il y a un diminution du nombre de décès en excès par rapport aux semaines précédentes », explique Madrid dans ce document officiel.

Un modèle différent

Madrid s’accroche à cette évolution de la contagion et des données hospitalisées pour défendre son modèle de contrainte la chirurgie dans les domaines de la santé de base comme principal objectif de l’action contre le virus. Des mesures qui ont fait l’éloge de la communauté internationale, du ministère français de la Santé à la presse allemande, qui l’ont décrite comme «le miracle de Madrid» dans leurs chroniques.

L’efficacité de ces actions, que reflètent les chiffres, a également été reconnue par certains experts nationaux en épidémiologie. C’est le cas de Oriol Mitjà, le «gourou» de la pandémie que Quim Torra a choisi pour la première vague.

Mitjà a cependant fini par abandonner son avis à la Generalitat, étant donné que le modèle appliqué n’était pas le même que celui proposé pour la deuxième vague. Le sien, comme celui de Madrid, était basé sur tests diagnostiques d’antigènes massifs à la population pour détecter les sacs de contagions rapidement et à moindre coût. Ils ont un peu moins de sensibilité que la PCR habituelle, mais ils sont capables de localiser les personnes qui sont dans une phase contagieuse dans laquelle il y a une forte possibilité de transmettre le virus à d’autres personnes, donc ils sont efficaces pour couper les chaînes de transmission.

De cette manière, comme Mitjà l’a rappelé à la télévision publique catalane, il était possible à Madrid «d’arrêter la contagion sans arrêter l’économie», contrairement à ce qui s’est produit de manière généralisée dans presque toutes les communautés autonomes d’Espagne. Aujourd’hui, de nombreuses communautés ont commencé à recourir aux tests antigéniques que Madrid utilise depuis des semaines.