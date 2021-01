COVID-19 :

Eduardo Camavinga est le joueur choisi par Zidane pour renforcer le milieu de terrain madrilène la saison prochaine. L’entraîneur français considère le jeune joueur franco-angolais de 18 ans comme le complément idéal de Casemiro dans l’axe du milieu de terrain. Les contacts entre l’environnement du joueur et le Real Madrid ont commencé il y a des mois, mais le club blanc a reporté ses progrès à avril prochain, comme l’a appris As. Madrid veut connaître la progression de la pandémie et la trajectoire que l’équipe aura en Ligue des champions pour savoir quels revenus elle générera dans ces premiers mois et la projection de ceux-ci. Le retour du public au Bernabéu est essentiel pour les caisses madrilènes.

Rennes valorisait Camavinga à 70 millions d’euros la saison dernière, mais Madrid n’atteindrait en aucun cas ce montant, puisque Le jeune milieu de terrain met fin à son contrat en 2022. De plus, sa performance est en baisse par rapport à la saison dernière, quand il a fait sensation et est devenu l’objet du désir de plusieurs des grandes équipes d’Europe. En fait, non seulement Madrid s’intéresse à lui, mais également le PSG, le Bayern et la Juventus le suivent de près.

Curieusement, l’une des clés pour que Camavinga se retrouve à Madrid a un nom et un prénom. Il s’agit de votre agent, Jonathan Barnett. Une vieille connaissance du madridismo, puisqu’il représente également Bale. Le président de Stellar Group a parlé dans “ L’Equipe ” de l’intérêt de Madrid pour Camavinga et a donné un indice: “Nous avons une excellente relation avec le Real Madrid. Demandez-leur …”.

Camavinga a disputé 20 matchs cette saison, a marqué un but et accordé deux passes décisives. Cette saison, il a raté quatre matchs en raison d’une blessure.