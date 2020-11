COVID-19 :

L’amélioration de la situation épidémiologique des Madrid il place déjà la Communauté dans une position privilégiée parmi les principales capitales européennes. Depuis cette semaine, l’incidence cumulée -qui représente le risque de contagion- à Madrid est déjà inférieure à celle de Londres, Berlin, Rome, Paris ou Bruxelles. Fin septembre, il a pratiquement doublé en contagions à la capitale française et à la belge, les deux les plus touchées actuellement.

La baisse des infections à Madrid a également une dimension internationale qui, sans aucun doute, affecte l’image de la capitale espagnole. Dans ce cas, positivement. Le 12 novembre, les statistiques du service Transparence de la Communauté de Madrid ont mis à jour son rapport périodique sur la situation globale du Covid-19 dans lequel le risque de contagion dans la capitale est comparé à ceux d’autres grandes métropoles européennes. En août dernier, lorsque les infections ont explosé en Espagne, Madrid est devenue la capitale européenne avec l’incidence cumulée la plus élevée.

Désormais, Madrid enregistre une incidence cumulée 7 jours après 152,7 cas pour 100 000 habitants. Elle est suivie par Londres avec 157 cas, Berlin avec 172,8, Bruxelles avec 290, Rome avec 302,3 et Paris (région métropolitaine d’Île de France) avec 357,3.

Madrid a atteint son pic d’incidence à la fin de septembre, et au début d’octobre, elle a été dépassée par Bruxelles et une semaine plus tard par Paris. La courbe descendante s’est poursuivie tout au long du mois pour la capitale espagnole. La semaine dernière, Londres le dépassait toujours. Mais cette semaine est déjà devenue le ville qui occupe la meilleure position contre le risque d’infection à coronavirus.

Mesures “chirurgicales”

Le gouvernement de Isabel Diaz Ayuso lutter contre le coronavirus dans la Communauté de Madrid reflète son efficacité depuis des semaines. En fait, ce vendredi, le gouvernement régional devrait lever les restrictions à la mobilité dans une grande partie des zones touchées par ces confinements du périmètre.

Vérification des données fournies par la carte de situation préparée chaque semaine par la Direction générale de la santé publique de la Communauté, aujourd’hui dans la capitale il n’y a qu’une seule zone sanitaire de base (la de Guzman le Bon) qui dépasse 500 cas pour 1 000 habitants. À la fin du mois de septembre, il y avait près de 50 zones qui comptaient plus de 1 000 cas.

Madrid a appliqué ces mesures au lieu de fermetures d’hôtels et de commerces pour laquelle d’autres communautés autonomes ont opté, telles que Catalogne, Asturies ou Navarre. Et le temps est écoulé pour se mettre d’accord avec la Communauté. Même celui qui était un des principaux experts de la pandémie de la Generalitat de Catalogne, l’épidémiologiste Oriol Mitjà, a souligné les progrès et la gestion du gouvernement de la Communauté de Madrid.

Selon Mitjà, l’engagement à test de masse avec preuve de antigènes -Madrid a été un pionnier dans son utilisation- dans les zones les plus touchées par les infections, il a donné “de bons résultats sans avoir à fermer l’économie”.

🎥 @ IdiazAyuso a tingut bons résultats amb testeig massiu d’antigen, sense haver d’aturar l’economia. La Catalogne peut accélérer la désescalade si elle surmonte les difficultés bureaucratiques de / Salut et collabore avec les exploitations agricoles et le secteur privé. https://t.co/cRyKGGwMyN – Oriol Mitjà (@oriolmitja) 12 novembre 2020

Amélioration interrompue par le confinement

D’autre part, comme cela peut être vérifié sur la base des données statistiques de la Communauté de Madrid, les mesures de confinement et l’état d’alerte imposés par le gouvernement Pedro Sánchez ont réduit l’efficacité du modèle que Madrid avait appliqué jusque-là.

Évolution des contagions à Madrid.

L’enfermement décrété par Moncloa a brisé une tendance à la baisse des infections qui avait été enregistré quatre semaines auparavant: la deuxième semaine de détention, au cours de laquelle les effets de la fermeture se sont aggravés, le les infections ont augmenté de 2,7%. Une fois le verrouillage du gouvernement levé, la baisse des infections s’est à nouveau accélérée.

Une situation similaire s’est produite en ce qui concerne le nouveau hospitalisations, qui a accumulé 3 semaines à un rythme de forte baisse et dans la semaine du 16 au 22 octobre il a ralenti, retrouvant le rythme précédent une fois l’état d’alarme levé.