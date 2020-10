COVID-19 :

SAO PAULO – Au milieu de la lutte contre le cancer et la pandémie, le maire de Sao Paulo, Bruno Covas, s’est plongé dans une autre campagne pour tenter de continuer à diriger la ville la plus peuplée d’Amérique latine. Un «défi» auquel il s’est préparé dès le berceau.

Covas, 40 ans, qui mène les sondages avec 26%, fait face à ses premières élections directes à la mairie de Sao Paulo le 15 novembre, qu’il a assumées en 2018, lorsqu’il a remplacé Joao Doria, qui a quitté ses fonctions pour assumer la gouvernorat de l’État le plus peuplé du Brésil.

Depuis, Covas, du Parti social-démocrate brésilien (PSDB, centre-droit), a combattu un cancer persistant et fait face à la pandémie de coronavirus dans la ville la plus peuplée d’Amérique latine et le principal épicentre régional, qui l’a contraint à s’installer sa chambre pendant 82 jours au bureau du maire.

«Je n’ai jamais pensé abandonner», dit-il dans une interview à .. “Bien que la ville soit l’épicentre du pays et de l’Amérique latine, nous n’avons pas eu de scènes comme celles que nous avons vues dans diverses parties du monde, chez les médecins, ils ont dû choisir qui intuber et qui non”, a déclaré Covas, petit-fils du politicien respecté Mario Covas.

Maintenant, il est plongé dans une campagne dans laquelle son plus grand rival, Celso Russomanno (20%), a le soutien du président Jair Bolsonaro, et combine son agenda électoral avec celui de maire et un traitement d’immunothérapie qui a réduit la taille de sa troisième tumeur. .

À Rio de Janeiro, il y a déjà des concerts en plein air, malgré le fait que le Brésil continue d’être l’un des pays les plus touchés par le COVID-19.

Question: Quels ont été vos principaux défis au bureau du maire?

Répondre: Depuis que j’ai pris mes fonctions, un bâtiment a pris feu et est tombé, une grève des camionneurs a entouré la ville de problèmes de pénurie et un viaduc s’est effondré. Nous vivons la pire inondation en 70 ans et la plus grande crise sanitaire des 100 dernières années. Sao Paulo est devenu l’épicentre (de la pandémie) du Brésil et de l’Amérique latine. Il est difficile de choisir le défi. Gouverner Sao Paulo est déjà un défi en soi, puisque 12 millions de personnes vivent ici.

Question: À cela s’ajoute un défi personnel: le cancer. Comment est-ce de lutter contre la maladie, la pandémie et faire face à une campagne électorale?

Répondre: L’année dernière, à cause de l’érysipèle (une infection cutanée), j’ai fini par être admis et j’ai découvert que j’avais un cancer et des métastases à trois endroits. J’ai eu huit séances de chimiothérapie. Deux des trois tumeurs ont pratiquement disparu, mais une a persisté. J’ai changé de traitement et commencé l’immunothérapie, qui ne laisse pas de séquelles et stimule le corps lui-même à lutter contre le cancer, pour ne pas ressentir la même fatigue. La troisième tumeur a diminué.

Question: Avez-vous pensé à abandonner le bureau du maire pour prendre soin de votre santé?

Répondre: Jamais. Je le fais parce que j’aime le faire, parce que je me suis préparé à cela. J’ai étudié le droit et l’économie parce que je voulais faire de la politique. Je suis venu vivre à Sao Paulo parce que je voulais vivre avec mon grand-père, qui était politicien. A aucun moment je n’ai pensé à abandonner. Tant que la population me quitte, c’est ce que je veux faire.

Question: Sao Paulo est le plus grand collège électoral du Brésil. Pensez-vous que cela puisse être un thermomètre pour les élections présidentielles de 2022?

Répondre: C’est un thermomètre du moment où nous vivons. En 2018, les partis du centre ont été fortement touchés lors de l’élection, ils ont vu leurs sièges réduits, tandis que l’extrême droite et l’extrême gauche ont connu une expansion. Cette année, on peut voir à Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte la victoire des candidats du centre, mais cela ne projette rien non plus pour 2022. Ce sont des temps différents avec des préoccupations différentes.