COVID-19 :

Le maire de Iztapalapa, Clara Brugada Molina a rapporté ce mardi qu’il avait été testé positif pour coronavirus COVID-19[feminine.

Je signale que j’ai reçu un résultat positif pour COVID-19. Je suis isolé, bien et travaille. Je suis en communication permanente avec tous les secteurs de la mairie pour coordonner et évaluer les actions du gouvernement.Nous continuons à travailler sans interruption pour protéger la population. – Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) 3 novembre 2020

«J’ai reçu un résultat positif pour COVID-19. Je suis isolé, bien et travaille. Je suis en communication permanente avec tous les secteurs du bureau du maire pour coordonner et évaluer les actions gouvernementales. Nous continuons à travailler sans interruption pour protéger la population », écrit-il depuis son compte Twitter.

Avec lui, Brugada Molina rejoint les 786 cas de fonctionnaires de la gouvernement de la capitale qui jusqu’à la semaine dernière a signalé être positif pour le coronavirus et le deuxième maire qui est victime de ce virus, car il était auparavant Julio César Moreno Rivera, par Venustiano Carranza.

Parmi ceux-ci, 83 correspondent au Secrétariat de la sécurité des citoyens (SSC); 51, à Secrétaire de Santé; 47, à Système d’eau; 35, à Secrétaire du gouvernement; 28, à Mètre; 24, à Ministère des travaux; 19, à Secrétaire de Santé; 16, à Secrétaire aux finances; et 16, à Secrétaire à l’environnement.

15 autres, à la Conseils juridiques et services juridiques; 12, à Service de transport électrique; 10, à Marché de gros; huit, à Réseau de transport de passagers; sept, à Secrétaire à la culture; six, à Secrétaire du travail, même numéro dans le Ministère de l’inclusion et de la protection sociale et le Corps de pompiers.

Avec des informations de López Dóriga Digital