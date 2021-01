COVID-19 :

La maladie du coronavirus nous a tous surpris. Tous les pays du monde ont été impliqués dans une pandémie qui a paralysé des millions de personnes dans le monde. Un virus qui n’a donné aucun avertissement et qui est arrivé pour tout détruire. Maintenant, Un an après les premiers cas de COVID-19, les scientifiques craignent que d’autres virus ne se cachent.

L’un des experts qui ont mis en garde contre d’éventuelles nouvelles maladies a été le médecin qui a découvert Ebola, le médecin Dadin bonkole. La «Maladie X», comme l’appellent les chercheurs, c’est hypothétique pour l’instant. “Nous devons tous avoir peur. Ebola était inconnu. Le COVID-19 était inconnu. Nous devons craindre de nouvelles maladies”, indique le CNN le docteur.

«Nous sommes maintenant dans un monde où de nouveaux agents pathogènes émergeront et c’est ce qui constitue une menace pour l’humanité», prévient CNN, de la République démocratique du Congo, professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, qui a aidé à découvrir le virus Ebola en 1976.

Transmission des animaux aux humains

Muyembe met également en garde contre maladies zoonotiques, ceux qui passent des animaux aux humains. Selon le professeur, beaucoup de ces maux sont encore à venir. Maladies de ce type, telles que fièvre jaune, rage ou brucellose ils ont déjà provoqué des pandémies et des épidémies auparavant. On pense actuellement que le COVID-19 est originaire de Chine, probablement chez les chauves-souris. Interrogé sur les futures pandémies, Muyembe prévient: “Je pense qu’ils pourraient être plus apocalyptiques que COVID-19.”

De la première infection de l’animal à l’homme, la fièvre jaune en 1901, les scientifiques ont trouvé au moins 200 autres virus qui causent des maladies chez les humains. Selon les recherches du professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses de l’Université d’Édimbourg, Mark Woolhouse, “De nouvelles espèces virales sont découvertes au rythme de trois à quatre par an”. La plupart d’entre eux sont issus du monde animal.

Les experts estiment que la raison de ces maladies pourrait être résultat de la destruction écologique. Les habitats naturels des animaux disparaissent et des espèces telles que les rats, les chauves-souris et les insectes survivent dans des espaces où les plus gros animaux sont externalisés. Ils vivent parmi les humains et peuvent donc nous transmettre ces maladies.

Le système d’alerte précoce de l’INRB

Muyembe dirige l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de la République démocratique du Congo. INRB a le soutien du Japon, des États-Unis, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Union européenne et d’autres donateurs internationaux, y compris ONG, fondations et institutions académiques.

Il a laboratoires de niveau 3 de biosécurité, capacités de séquençage du génome et équipement de classe mondiale. Ces laboratoires sont le système mondial d’alerte précoce pour les nouvelles flambées de maladies connues sous le nom d’Ebola et, surtout, pour les maladies que nous n’avons pas encore découvertes.

“Si un agent pathogène émergeait d’Afrique, il faudra du temps pour se propager dans le monde. Donc, si ce virus est attrapé tôt, comme dans mon institution ici, l’Europe et le reste du monde auront l’opportunité de développer de nouvelles stratégies pour lutter contre ces nouveaux agents pathogènes. », déclaré Muyembe pour la CNN.

Médecins, virologues et chercheurs Ils travaillent à l’intérieur de la République démocratique du Congo, à la recherche de virus connus et inconnus avant qu’ils ne provoquent de nouvelles pandémies.

Centre médical d’Ingende

Tous les jours au centre médical d’Ingende, en République démocratique du Congo, ils reçoivent des cas similaires à Ebola mais qui ne sont pas la maladie. Les experts ils enquêtent jour après jour sur l’apparition éventuelle de nouvelles maladies et maintenez toutes les précautions pour le survenue possible d’un patient zéro de «maladie X».

“Nous avons des cas qui ressemblent beaucoup à Ebola, mais ensuite, lorsque nous faisons les tests, ils sont négatifs. Nous devons faire des tests supplémentaires pour voir ce qui se passe réellement … en ce moment, il y a quelques cas suspects.”, a dit à CNN le chef des services médicaux à Ingende, le médecin Christian Bompalanga.

Marchés humides

La manière exacte dont Ebola a infecté les humains pour la première fois reste inconnue., mais Les scientifiques pensent que les maladies zoonotiques comme Ebola et COVID-19 font le saut lorsque des animaux sauvages sont tués.

Les chercheurs ont lié le vente d’animaux sur les marchés humides avec des maladies zoonotiques. Le virus de la grippe H5N1, connu sous le nom de grippe aviaire, en est sorti. L’origine exacte du coronavirus, mais le plus grand soupçon quant à son origine est tombé sur les marchés humides où les animaux vivants sont vendus et abattus pour la viande. La commercialisation du commerce de la viande de brousse est un voie potentielle d’infection.