COVID-19 :

Les autorités ont averti que les hôpitaux courent le risque d’être “saturés” de patients infectés si de nouvelles mesures restrictives ne sont pas introduites

Le plan de restriction trois niveaux pour arrêter la pandémie que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, souhaitez postuler en Angleterre à partir de 2 décembre elle chancelle devant le rejet des députés qui se mélangent ce samedi pour voter contre la semaine prochaine.

Le leader conservateur propose de resserrer les règles pour contenir l’avancée du virus contre lignes directrices établies avant l’emprisonnement actuel – commencé le 5 novembre – une décision qui ne plaît pas à des dizaines de députés de son propre parti.

L’un d’eux, Craig Mackinlay, a avancé aujourd’hui que ne soutiendra pas la stratégie ce mardi aux Communes: “Fondamentalement, étant donné que nous avons déjà vécu cela, nous devons nous demander: si c’est le remède, est-ce que ça marche vraiment?”, demande le politicien à la BBC.

Un autre conservateur de premier plan, Graham BradyIl affirme dans un article publié aujourd’hui par le tabloïd Daily Mail qu’il ne votera pas en faveur de règles «douteuses», qui mettent en danger le «tissu social» du pays.

Beaucoup de détracteurs Ils estiment que les zones à faible taux d’infection seront obligées de respecter des règles encore plus strictes que celles appliquées lors de ce deuxième verrouillage.

Ce rejet pur et simple de sa stratégie pourrait Johnson à la merci du soutien du parti travailliste d’opposition.

Alerte sur une saturation d’hôpital

Le soi-disant ministre du Cabinet, Michael Gove, est venu à la rescousse du chef de l’exécutif en alertant dans le Times que les hôpitaux courir le risque d’être “saturé” avec des patients infectés si ces mesures ne sont pas introduites.

Gove, l’un des grands promoteurs du Brexit, exhorte ces «rebelles“Assumer la responsabilité de prendre des décisions difficiles” avec pour mission d’aplatir la courbe du COVID-19.

Sur la base de ce plan à trois niveaux, moyen, élevé et très élevé, 99% des Angleterre il sera soumis aux deux degrés d’alerte les plus élevés.

À moins que des mesures ne soient prises pour ralentir la propagation du virus, le NHS (service de santé publique) va “casser” et les hôpitaux seront “saturés physiquement”, prévient Gove.

«Les niveaux de restrictions avant le confinement n’a pas supprimé le COVID-19 assez bien: ils n’étaient pas assez puissant pour réduire les contacts sociaux, ils n’ont pas été appliqués avec l’ampleur nécessaire pour contenir la propagation du virus », se souvient-il.

Le politicien souligne que le pays qui ajoute 57 mille 551 décès dus au virus, fait face à une «crise nationale», dans laquelle 16 000 lits d’hôpitaux sont occupés par des patients COVID-19 contre près de 20 000 en avril dernier et 740 le 11 septembre.

Des restrictions plus sévères

Dans les zones à très haut niveau de risque – comme Manchester– Les rassemblements sociaux intérieurs et extérieurs continueront d’être interdits et les bars qui ne servent pas de plats à emporter resteront fermés.

Au niveau intermédiaire, là où il apparaît Londres Oui Liverpool les réunions à l’intérieur de différents ménages sont interdites; Un maximum de six personnes sera retenu pour les réunions en plein air, et l’heure de fermeture des pubs et restaurants, désormais fermés sauf pour la livraison à domicile, est fixée à 23h00, heure locale.

Les établissements ne peuvent servir des boissons alcoolisées s’ils sont accompagnés d’un “repas copieux” et d’un retour “limité” des spectateurs dans les stades sportifs et les spectacles en direct seront autorisés, tandis que des lieux non essentiels tels que les coiffeurs pourront également rouvrir.

Le vaccin, de plus en plus proche

Selon The Guardian, les hôpitaux ont reçu pour instruction d’être prêts en seulement 10 jours pour lancer le distribution de vaccins développé par Pfizer / BioNTech.

Les responsables du NHS ont révélé que ces centres pourraient commencer à recevoir le premiers lots le 7 décembre prochain.

Citant plusieurs sources hospitalières, le journal indique que dans un premier temps, ils seront les travailleurs du domaine de la santé les premiers à recevoir l’antidote, et non les résidents des maisons de retraite ou les personnes de plus de 80 ans, comme on l’avait prévu.

Cela est dû, selon ceux-ci, au fait que le vaccin créé par Pfizer «Vous ne pouvez plus bouger une fois arrivé à l’hôpital, vous devez donc utilisé dans les cinq jours“.

Avec des informations d’.