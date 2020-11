COVID-19 :

. – Lorsque le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca a annoncé lundi que son vaccin expérimental contre le coronavirus était efficace à 70% en moyenne, le monde a poussé un soupir collectif de soulagement et les stocks ont rebondi. Un autre vaccin est arrivé avec des résultats prometteurs.

Mais le manque de clarté sur divers aspects des essais du vaccin AstraZeneca a soulevé quelques sourcils dans la communauté scientifique, ce qui pourrait retarder le calendrier de l’autorisation du vaccin en Europe et aux États-Unis.

AstraZeneca a déclaré lundi que les participants à l’étude au Royaume-Uni avaient reçu deux cours différents du vaccin.

Cependant, le fabricant du médicament, qui a développé le vaccin avec l’Université d’Oxford à l’époque, n’a pas expliqué pourquoi ils utilisaient deux schémas posologiques différents ou pourquoi la taille d’un groupe était significativement plus petite que l’autre.

Dans un groupe, 2 741 participants ont reçu une demi-dose du vaccin, puis une dose complète au moins un mois plus tard. Ce groupe était protégé à 90% contre le covid-19.

Dans le deuxième groupe, 8 895 participants ont reçu une dose complète suivie d’une autre dose complète au moins un mois plus tard. Ce groupe n’était protégé qu’à 62%.

C’est pourquoi AstraZeneca affirme que son vaccin est efficace à 70% en moyenne.

Mais certains scientifiques se demandent pourquoi la société rapporterait un résultat combiné de deux essais différents, car il s’écarte des rapports standard sur les essais cliniques.

Et dans les jours qui ont suivi cette annonce, un autre point de confusion est apparu.

Mardi, Mene Pangalos, vice-président exécutif d’AstraZeneca qui dirige la recherche et le développement non-cancéreux, a expliqué pour la première fois à . qu’une erreur de laboratoire était la raison pour laquelle certains volontaires avaient reçu une dose plus petite, la dose qui en résultait. être efficace à 90%. “La raison pour laquelle nous avons reçu la moitié de la dose est par hasard”, a déclaré Pangalos, ajoutant que les chercheurs “avaient sous-estimé la dose du vaccin de moitié”.

Dans un communiqué mercredi, le responsable des communications d’Oxford pour les vaccins a déclaré à CNN que “ la sélection de la dose pour tout nouveau vaccin est un domaine compliqué, et en explorant les méthodes de sélection de dose, nous avons constaté que l’on donnait une dose supplémentaire. plus bas que prévu ».

Oxford a publié plus de détails jeudi, déclarant dans un communiqué à CNN qu’une “différence dans le processus de fabrication” avait conduit à l’erreur.

Ce problème de fabrication a depuis été corrigé, selon la déclaration, notant que le régulateur britannique supervisant le test avait accepté d’inclure «les deux approches» dans la phase 3.

Alors qu’AstraZeneca et Oxford font face à des critiques pour la transparence, n’ayant pas mentionné l’erreur dans leur communiqué de presse annonçant les résultats ou dans un appel à la presse lundi, la société estime que le monde devrait se concentrer sur les résultats positifs des tests. .

S’adressant au Wall Street Journal mercredi, le vice-président exécutif d’AstraZeneca, Menelas Pangalos, a déclaré: «L’erreur est vraiment hors de propos.

“Quelle que soit la façon dont vous découpez les données, même si vous croyez simplement aux données de dose complète, … nous avons toujours une efficacité qui atteint les seuils d’approbation avec un vaccin qui est efficace à plus de 60%”, a noté Pangalos, selon le WSJ.

AstraZeneca et Oxford n’ont pas encore soumis de candidat pour l’entrevue, comme demandé par CNN.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis exige un seuil d’au moins 50% d’efficacité. Cependant, il n’est pas clair si la FDA autorisera l’utilisation d’urgence.

AstraZeneca n’a pas encore testé sa dose moyenne aux États-Unis. Mais jeudi, un porte-parole de la société a déclaré à CNN que son objectif était d’inclure le schéma posologique à demi-puissance dans ses essais américains, qui comptent actuellement environ 10000 participants.

Le porte-parole a déclaré que la société s’attend à recruter environ 40 000 volontaires au total, dont certains recevraient le vaccin à demi-dose. Ils ont ajouté qu’ils étaient en «discussions en cours» avec la FDA pour approbation, ajoutant que rien de formel n’avait été annoncé.

Lundi, le Dr Paul Offit, membre du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA, qui examinera les vaccins covid-19 avant leur mise sur le marché, a déclaré que le manque de données a conduit à leur conclusions qu’il a faites est «difficile de connaître le sens de ses conclusions».

Lorsque deux autres grands fabricants de médicaments, Pfizer et Moderna, ont publié leurs résultats d’efficacité au début du mois, ils ont inclus les données qui ont conduit à leurs résultats.

AstraZeneca a présenté une analyse de 23 000 participants à son essai de phase 3.

Il a déclaré que certains participants avaient reçu le vaccin Covid-19, tandis que d’autres avaient reçu un vaccin différent pour un virus non apparenté ou des injections de placebo.

Un total de 131 participants à l’étude ont développé le COVID-19, selon AstraZeneca, mais ils n’ont pas dit combien de ces personnes avaient reçu le vaccin.

Ce qui n’est pas clair non plus, c’est pourquoi les schémas à deux doses ont produit des mesures d’efficacité aussi différentes.

L’enquêteur principal de l’essai d’Oxford, le professeur Andrew Pollard, a déclaré aux journalistes lundi que cela avait probablement à voir avec l’équilibre délicat consistant à doser suffisamment quelqu’un pour déclencher une réponse immunitaire contre la maladie.

“Ce que nous avons toujours essayé de faire avec un vaccin, c’est de tromper le système immunitaire en lui faisant croire qu’il y a une infection dangereuse à laquelle il doit répondre, mais en le faisant de manière très sûre”, a expliqué Pollard.

Il se peut donc que la meilleure façon de “relancer le système immunitaire” soit de donner au corps une petite quantité de vaccin pour commencer, puis de faire un suivi avec une plus grande quantité, a-t-il dit.

En réponse à la question de savoir s’il était vraiment convaincu que le taux de réussite de 90% du groupe à demi-dose n’était pas seulement une caractéristique d’un petit échantillon, Pollard a déclaré que le résultat était “très significatif … même avec les chiffres que nous avons”.

Mais les experts se demandent si ces résultats tiendront si plus de personnes prennent le régime à plus faible dose.

Lors d’un appel avec des journalistes mercredi, le tsar américain du vaccin Moncef Slaoui a déclaré qu’ils examinaient les données sur le vaccin AstraZeneca.

Il a indiqué que le groupe qui a reçu la dose la plus faible à tort qui a produit une efficacité de 90% était un groupe plus jeune, sans personne de plus de 55 ans. Cela pourrait potentiellement affecter la force des découvertes d’AstraZeneca, étant donné que les jeunes ont tendance à produire des réponses immunitaires plus fortes aux vaccins.

Oxford et AstraZeneca ont déclaré jeudi à CNN qu’ils ne pouvaient pas donner une ventilation de l’âge des personnes ayant reçu le vaccin dans ce petit groupe.

Un porte-parole d’AstraZeneca a déclaré à CNN jeudi que “étant donné la grande efficacité que nous avons maintenant constatée avec les différents schémas posologiques, il y a un grand intérêt à continuer d’enquêter sur ces résultats pour établir le schéma posologique le plus efficace pour le vaccin”.

Il a ajouté que la société était en discussion avec les régulateurs du monde entier pour évaluer les résultats et qu’ils attendaient la publication des résultats évalués par des pairs.

Cependant, le Dr Saad Omer, spécialiste des vaccins à la Yale School of Medicine, estime que le groupe avec un taux d’efficacité de 90% est relativement petit et que les résultats peuvent ne pas être soutenus lorsque davantage de personnes reçoivent ce régime. .

“Je déteste critiquer mes collègues universitaires, ou n’importe qui d’autre”, a-t-il dit, “mais diffuser des informations comme celle-ci revient à nous demander d’essayer de lire des feuilles de thé.”

Les actions d’AstraZeneca ont chuté de plus de 6% depuis son annonce lundi.