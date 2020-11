COVID-19 :

Manu García a été testé positif dans les tests antigéniques effectués par Deportivo Alavés. Le capitaine de l’équipe albiazul a joué hier dans la seconde moitié de l’affrontement contre Valence et n’a pas montré de symptômes tels que maux de tête, ffièvre, manque de goût et d’odeur, troubles digestifs ou problèmes respiratoires.

Mais ce matin son positif s’est transcendé et le club a notifié qu’il est confiné à son domicile en parfait état et que le protocole habituel sera maintenu pour qu’il se rétablisse sans risque de contagion pour le reste de ses coéquipiers. La séance de travail prévue ce matin a été suspendue et, dans la journée, des tests PCR seront effectués sur tous les membres de la première équipe.

Manu García lui-même a posté un message sur Twitter envoyant un signal de tranquillité aux fans du Deportivo Alavés. Dans celui-ci, il est dit que «ce matin, j’ai été testé positif au COVID après avoir passé le test correspondant. Je vais bien, sans symptômes et en suivant les instructions des médecins. J’espère être de retour bientôt. “ De toute évidence, il est exclu pour le match de samedi dans la capitale espagnole contre le Real Madrid.

Valence, pour sa part, s’entraîne cet après-midi et avant la séance, ils effectueront des tests d’antigènes sur tous les joueurs, comme dicté par le protocole après chaque match.

Vitoria a été l’une des villes les plus durement touchées par le coronavirus en mars. À ce moment-là, il y avait 15 positifs dans le club, dont trois étaient des joueurs de la première équipe. Pour des raisons de confidentialité, les identités n’ont pas été données, mais il est apparu plus tard que l’un d’entre eux était le Biscayen Borja Sáinz. Au début de cette saison, le club a signalé trois autres cas et, il y a quelques semaines, Burgui, qui est toujours en convalescence, est arrivé.

Dans tous les cas, ils ont été positifs asymptomatiques et les personnes touchées ont passé le temps de quarantaine à la maison en évitant les contacts avec d’autres collègues. Il y a également eu des points positifs dans la Baskonie (club directement lié à Alavés car ils coïncident dans certains centres de formation) ou dans des équipes rivales, donc deux journées d’Euroligue ont dû être reportées: contre le Zenit à Saint-Pétersbourg et contre Alba à Berlin. Le premier choc est récupéré aujourd’hui et le second en janvier.