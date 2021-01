COVID-19 :

Le président de la Région de Murcie, Fernando López-Miras (PP), a annoncé ce mercredi la démission du ministre de la Santé, Manuel Villegas, qui avait été vacciné malgré le fait qu’il n’appartenait pas au premier groupe de vaccination (agents de santé actifs et personnes âgées dans les résidences).

«Un bon ami vient de me démissionner. Aujourd’hui, je dois dire au revoir à un homme admirable », a déclaré le président murcien, dans un communiqué institutionnel.

López Miras a souligné que “la seule priorité est de continuer à travailler pour réduire la pandémie” et a été convaincu que “le Dr Villegas va continuer à y contribuer de par son professionnalisme et la destination qu’il a désormais”.

“Je ne vais pas entrer dans le jeu politique, j’espère que le critère est le même pour tout le monde”, a-t-il souligné.

Plus de 400 employés

Villegas, alors que La Verdad avançait, a été vaccinée la semaine dernière avec des centaines de fonctionnaires qui travaillent dans les bâtiments du ministère et du système de santé de Murcie, bien que, comme établi par le protocole du ministère de la Santé, dans cette phase ne correspondait la vaccination des résidents et du personnel des centres de santé ou qui «mènent spécifiquement des activités nécessitant des contacts étroits avec des personnes susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2, c’est-à-dire en fonction du risque d’exposition et de transmission».

Dans une apparition, ce mercredi, à l’Assemblée régionale, Villegas a expliqué que 466 responsables ont déjà reçu la première dose du vaccin et l’ont considérée comme couverte par le protocole national puisque, a-t-il dit, ils sont des agents du système de santé et l’objectif est «d’éviter épidémies dans les centres. Il a ainsi défendu que sa vaccination est prise en charge par la Santé puisqu’il est médecin et appartient «au groupe 3», comme «les autres agents des centres de santé et de santé sociale».

Le protocole dit que les premiers à être vaccinés sont les résidents des centres supérieurs et le personnel sanitaire et social. Villegas est un médecin spécialiste dans le domaine de la cardiologie, mais est actuellement un homme politique et non un agent de santé actif.

Le conseiller a assuré avoir adopté cette décision “convaincu que c’était la meilleure chose à faire pour protéger tout le personnel qui travaille sans relâche dans la pandémie” et a admis que c’était lui qui avait invité le personnel du ministère de la Santé à se faire vacciner. «Nous comprenons que leur travail est nécessaire dans la pandémie et s’inscrit dans ce que le ministère a fixé», a-t-il déclaré.

De même, il a assuré que la vaccination a été effectuée “une fois que tout le personnel qui est en première ligne a été vacciné” et a souligné qu’ils n’ont “rien caché, ils ont agi normalement, il n’y a pas eu de distinctions entre les professionnels et il y a eu Fait ce qui devait être fait, sans faveur ni privilège ».

«L’un des objectifs est de vacciner tout le personnel du système de santé, le tout sans laisser personne de côté; ils sont essentiels, pas de personne et chacun a contribué de son mieux dans les moments les plus difficiles, il n’y a pas eu de volonté de rien cacher », a déclaré le conseiller, qui a assuré être« conscient qu’il peut y avoir des gens qui se sont sentis offensés ou déçus ».

critiques

Depuis Citoyens, partenaires du gouvernement régional, ont été très critiques à l’égard des événements. La coordinatrice du parti à Murcie et conseillère d’entreprise, Ana Martínez Vidal, ont rappelé que les conseillers ne sont pas encore vaccinés et préviennent qu’ils doivent être «exemplaires».

Martínez Vidal a estimé que le comportement de Villegas était “inadmissible” et lui a demandé de quitter immédiatement ses fonctions.

Le président de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a également demandé au président de Murcie, Fernando López Miras, de révoquer son ministre de la Santé car ce comportement est “scandaleux” et devrait avoir des conséquences.

«Il est absolument intolérable et scandaleux qu’il y ait des politiciens qui aient sauté la file d’attente et qui aient été les premiers à se faire vacciner. Ce absolument personne ne comprend et c’est une insulte à toutes les personnes âgées, aux malades chroniques et aux agents de santé qui attendent patiemment l’arrivée du vaccin », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Vox Il a souligné qu’il est “intolérable” qu ‘”il y ait des fonctionnaires qui sautent les règlements, faisant passer leurs intérêts personnels avant ceux de milliers de familles qui ont vraiment besoin du vaccin”.

“Villegas a menti, a abusé de son pouvoir de ministre de la Santé et a répudié des milliers de Murciens qui attendent encore leur tour aujourd’hui”, selon le parti de Santiago Abascal, qui a également demandé sa “démission immédiate”.

Pendant ce temps, la direction nationale de la PP Il a défendu la position du conseiller en affirmant qu’il était un agent de santé. Ils se réfèrent à la position adoptée par Murcie et soutiennent que le protocole de vaccination a été respecté. Le PP a également voulu différencier le cas des maires socialistes vaccinés.