Comme annoncé lundi dernier dans AS, Le promoteur Maravillabox continue avec la soirée qu’il organisera à Torrelavega, mais il subira des changements. Le principal, et ils espèrent que la seule chose à faire sera la date. Le spectacle est reporté du 5 au 19 décembre. Au début, ils maintiennent les sept combats annoncés, parmi lesquels le deuxième combat de Maravilla Martínez se démarque après son retour, la défense de l’Européen des super welters par Sergio García et le différend de l’Européen de la mouche, qui est vacant, entre Ángel Moreno et Mohammed Obbadi.

Les raisons sont diverses. Le premier est d’essayer de faire participer le public. Il était prévu que 300 personnes puissent entrer. “C’est peu, mais financièrement cela suppose un soutien important“Oscar Zardain assure AS.”Si l’émission n’a pas d’audience, le budget devra être ajusté et il est probable que certains des matchs annoncés soient reportés à 2021. Malgré cela, l’objectif est de rendre l’événement oui ou oui. L’idée de le rapprocher de Noël est d’essayer d’avoir des fans », ajoute-t-il.

La deuxième raison a à voir avec la télévision, qui avec la situation actuelle serait le principal aliment de la soirée, et qui a préféré que la journée soit une autre moins encombrée. Le 5 décembre, Tyson Fury boxera au Royaume-Uni et Ryan García vs Luke Campbell avancera son calendrier (le duel devrait débuter à 23h45 heure de la péninsule espagnole) pour éviter de coïncider avec l’Errol Spence vs Danny García qui se jouera à l’aube. . Pendant ce temps, le 12, Anthony Joshua se bat à Londres. Par conséquent, avec ce report “la télévision et nous pourrons nous-mêmes travailler davantage sur la promotion»Conclut Zardain.